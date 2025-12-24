الإرهاب كائن أعمى

الإرهاب.. أينما يتصاعد دخانه، تجد الاختناق يعم المكان الموبوء به، وأينما يحضر هذا الأعمى يصبح المكان مقصلة إعدام للحقيقة، وبيت ذل وهوان لكل من يعترض أو يخالف، أو يقول لا، لأن الإرهاب صخرة صماء، عندما تصطدم بفكرة مغايرة، فإنها لا تستقبلها بودٍّ، بل تكسرها على الفور، وتطيح صاحبها، وتجعله في أسفل السافلين.

فالإرهابي يعتقد أنه مُرسل من السماء وبيده حقيبة سوداء كالليل، في داخلها تكمُن الحقيقة، وما هذه الحقيقة إلا خرافة عقل تصور صاحبه أنه يفوق الآخر في التفكير، واستطاع أن يُمسك بزمام الحقيقة، وعلى الآخر أن يحذو حذوه، ويسير خلفه مثل هرة مريضة.

كان بطليموس يعتقد أن الأرض مركز الكون، وصدّقه الناس، واعتنقوا فكره، وظلّت الأمور هكذا تسير إلى أن جاء كوبر نيكس، ودحض الفكرة من أساسها، وقلب الصندوق على صاحبه، ولكن هل صدّق الفكر المتزمت، وآمن بما جاء به من حقيقة؟

بالطبع لا، لأن العقل الذي تيبّس عند مرحلة من مراحل الزمن، وصدّق بفكرة معينة ليس من السهل عليه أن يتخلى عن قناعات سبق وأن صدقها، حتى وإن قدمت له كل المبررات، وكل البراهين، والأدلة فهو لا يسمع، ولا يرى، لماذا؟ لأن عقله مثل الصخرة، والصخرة قد تنكسر، ولكنها لا تلين.

لقد جرجر كوبر نيكس إلى المحاكم، وهدّده بالإعدام إذا لم يتخلَّ عن رأيه، فماذا قال الرجل؟ سوف أنفي كل ما قلته، ولكن هذا لن يغير من الحقيقة شيئاً، فالأرض ستظل واحدة من الكواكب التي تدور حول مركزها، وهي الشمس.

وهكذا يظل الإرهابي يراوغ ويقدم الحجج الواهية لأفكاره السوداوية، ويخرّب، ويدمّر، ويقتل، ويحوّل الأخضر، إلى يابس، ومهما يبذل الناس من جهد لترويض هذا القاتل الفج، سيظل نابه بارزاً، ومخلبه حاداً، لأنه انتكس، وانكفأ إلى عوالم خرافية منفصلاً عن الواقع، نابذاً، ناقماً، متوجساً، محتقناً، لا يهوى غير هوى نفسه، ولا يميل إلا إلى الصور الوهمية التي تتراءى له ليلاً، ويصدقها نهاراً، ويسير على منوالها عبداً ذليلاً، ولا طريق له غير طريق الهوان، وضعف البصيرة، وخذلان النفس.

لهذا نرى الذين يُشعلون الحروب الدامية، تحت مسوغات خاصة بأصحابها، لا يتوانون عن قتل الأبرياء، وتدمير كل ما يتعلق بالحياة، فهؤلاء انغمسوا في تيار مخيف حقيقة، تيار الموت، لا شيء غير الموت، ونشهد كل يوم أمثلة على هذه المآسي التي يثيرها الإرهاب، في الشرق كما في الغرب، فالإرهاب ليس له هوية سوى هوية تدمير الحياة، وتشويه الجمال.

الإرهاب اليوم يشكّل عقبة كؤوداً في طريق أي بلد، يفكر في التطور لأن التقدم نقيض التخلف، والإرهاب صفحة واسعة من صفحات التخلف، لأنه لا يؤمن بأن الحياة كائن متحرك، وليس ديناصوراً متصلباً.