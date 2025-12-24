خميسيات

- يقول لك الصين مخترعة صاعقاً تقدر تشغّله من تلفونك، ويأتي على شكل خاتم أنيق، بصراحة.. اختراع مفيد، وينفع حاملي الموبايل وهم ثلاثة أرباع الكرة الأرضية، وبصراحة.. بيفكون الناس من سرقة هالتلفونات في أوروبا، أنت تقوم الصبح تلمع حذاءك الأنيق الذي لا يصلح بالتأكيد للركض وقفز الحواجز مثل ما سيفعل ذاك السارق الذي يشبه عداء، لا تمارين، ولا «جيم»، ولا أكل متوازن، ولا نواقص فيتامينات، لكنه دقيق مثل الرمح، لا شحم وارم، ولا لحم زائد، هذا كيف ستلحقه من دون ذلك الخاتم الصيني حتى لو كنت تسبقه بعشر خطوات إلى الأمام، وقدامه نَكّود رمل، هي لمحة بصر وتلقاه في آخر الشعبة، وأنت حاط يدك فوق جبينك تريد أن ترى شبحه، لا.. لا.. الخاتم الصيني هو الحل، بس إن شاء الله ما تضيعه علينا النسوان، يظلين يتشرطن، أنا أريده بفص «شوارسوفيسكي»، والثانية تريده عليه حجر كريم!

- شو خليتوا أيها الأطباء المبجلون حق أصحاب التواصل الاجتماعي والإعلان شبه المجاني، ترا أنتم أطباء، وهناك قسم أبقراط، معقوول! هذه الإعلانات المجانية للأطباء وحرق الأسعار، والكل يدعي أنه الأفضل، وبدون تخدير، ولا ألم، وبالتقسيط، وفيك في نفس النهار أن تخرج وتمارس عملك طبيعياً!

- أنا ما أدري ليش ما نتعلم من الصينيات في ترتيب الملابس وتجهيز حقائب السفر مثلهن، والله تلقى البطانية هالعرض، وتتم الصينية تكسّفها وتطويها وتدخل هذا الطرف في ذاك الطرف حتى تصبح البطانية كبر «الدسمال»، ولو تشوفون كيف تقطب «الزليغات» وتخليها كبر كف الرضيع، وفانيلات الصوف تلايمها وتخفف من انتفاخها بطريقة مذهلة، حتى تصبح فانيلة الصوف وكأنها مقصّر قطن «شربت»، بعدها تصفّها في تلك الحقيبة التي تحمل كما فعلت ثلاثين قطعة بالراحة، نحن أربع قطع وثلاثة أغراض، وكم شغلة، وتلقى تلك الحقيبة مثل حقيبة الحجاج، وكبر الهبّان، وحامل أثقال خطف ما يقدر يَروزْها، ليت النسوان عندنا يتعلمن من الصينيات المدبرات الحاذقات.

- «عادي أن تكون صافاً في طابور طويل من الناس من أجل ملء صحنك من «البوفيه» الذي تكرهه، كأي يتيم، حاملاً مَلّة بتكاسل ثقيل، ويخشى الطرد من أي أحد، تظل تكشف عن تلك المواعين اللامعة، وما يسبح فيها، والتي ظلت تُسَخنّ كلما بردت، ويفاجئك كما يفاجئ السياح الأجانب واحد من الجهة المعاكسة من الجالية «الدنماركية» حاملاً صحناً يشبه مخدة منفوشة من كثرة الاستعمال، وعدم التغيير، ويشعى ذاك الصف المنتظم الجائع، حتى يكادوا أن يلتهموه بعيونهم، وهو ماش على سبحانيته، مبتسم للجميع مع هزة وتقليب في الرأس دونما أي وجع»!

- «عادي أن تكون قد حملت حقائبك، ونقلتها في ممر الفندق، بعد ما صعدت بها، وحين تصل باب غرفتك، يظهر لك واحد من «النرويج» فجأة من تحت الباب، ويقول لك: «كان آي هلب يو سير» مع هزة رأس كلها رجاء، وطلب!