ذاك الخير الذي عمرّ الأرض

- هناك في الحياة أشياء لا يمكن ردها أو صدها، ولا يمكن إلا أن تتخشب أمامها، قد تكون صغيرة، لكنها توجع القلب، قد تكون كبيرة في مبناها ومعناها، وقد تسر النفس، قد تثقل عليك، لكنها يجب أن لا تمر هكذا.. ولا يمر صنائع خيرها، ذلك الخير الذي يحبه ذاك الذي لا يود أن يكبر إلا به ومعه.

- طفلة صغيرة بضفائر معقودة وواقفة، خدودها تلمع بالعافية، وتتهجى حروفها الأولى، لا يمكن إلا أن تنحني على رأسها أو خدها بقبلة أو تضمها كخير لا يأتي به إلا الملائكة عادة!

- طفلة أخرى تلوث يديها وفمها بأكلها، وحين تشاهدك، وتضحك لها، تمد يدها الصغيرة لتطعمك من أكلها الذي لوث يدها ووجهها، فلا تقدر إلا أن تقضم منه، وتقضم أصابعها الصغيرة الممتلئة كرأس سنبلة قمح فيها الخير!

- أن ترى امرأة محتاجة، وخجلها يرجف شفتها السفلى، وضيقها يترجمه القماش القطني الباهت والبارز وبره، لا يمكن إلا أن تمد يدك اليمنى لها، ولا تشعرها أنها يد عليا.. فقط تترك عينيك تعتذران عن الوقت وقسوة الحاجة، والسعادة بفعل الخير!

- أن ترى جداً يهذي في خرفه، ووحدته التي لم يتوقعها، ولا أحد يسامره، لا ابن، لا حفيد، لا خير يشفع له، ويفرح يومه أو يمد في عافيته المتعثرة، غير بنت تتذكره من حين إلى حين، لا يمكن أن تراه، ولا ترمد العين إن لم تبكه، وتبكي الأب وخيره الصامت دائماً!

- أن تمر بمنزل قديم، كان يوماً عامراً بأهله وخيرهم، واليوم تفرق الأهل، وغاب الخير، والمنزل الكبير أصبح من خرائب الوقت، يتشاطره عمال مؤقتون، وعاملون ترهقهم الغربة، لا يمكن أن تراه، ولا تتذكر رائحة الأهل الطيبين، ولا تتذكر ظل سدرتهم، ومعنى خيرهم، لا تقدر أن تمر عليه دون أن تقبضك غصة في الحلق، وعبرة تجرح الصدر، وذاك الخير الذي ولى!

- أن ترى مبنى ارتبط بالناس وبذاكرتهم وتفاصيل يوم مدينتهم، يختزل لحظات جميلة، ولقاءات كثيرة، كان في حزنهم وفرحهم، يقدر أن يحكي عن سير بعضهم، كسوق مثلاً، كحصن مثلاً، كشارع مثلاً، كمدرسة أو مستشفى مثلاً، لا يمكن أن تمر على تلك الأرض التي وقف عليها لأعوام طويلة، وحين تلتفت لا تجده شاهداً، بعض الأماكن كالناس لا يمكن إلا أن تذكرهم بالحنين، وكل الخير!

- أن ترى واحدة كانت يوماً حلماً جميلاً يزور عشاقاً وشعراء، يظلون يلاحقون نسمة ريح قد تحمل شيئاً من عطرها، وتضرب وصفاً لرجال يفدونها بالعين، وما تحمل محازمهم، تراها في العمر الجديد، والوقت الجديد، وتكاد لا تعرفها، وحين تعرفها، تتهشم كل مرايا صدرك على صورتها، وكيف كانت تلك الأيام حبلى بالطيب والجميل وما يفعل الخير الذي كان دوماً يعمر الأرض، ويحيي قلوب أهلها!