الإمارات.. مواقف مبدئية ثابتة

في زمن يعلو فيه الضجيج وتختلط فيه الحقائق، تبقى المواقف الواضحة هي المعيار الحقيقي للحكم على الدول وسياساتها. وقد عبّر معالي الدكتور أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، بصدق وهدوء عمّا يجول في خاطر كل إماراتي، وهو يتابع الحملات الإعلامية التضليلية التي تستهدف دولة الإمارات، وتحاول عبثاً النيل من دورها ومكانتها.

كما أوضح معاليه، فإن هذه الحملات، سواء صدرت من أطراف متوقعة أو غير متوقعة، تجاهلت عمداً تعقيدات الأوضاع الداخلية في الدول التي تتناولها، وسعت إلى تبرير الفشل والهروب إلى الأمام، فجاءت نتائجها محدودة وعديمة الأثر. فالإمارات، وبشهادة مواقفها، لا تسعى إلى زعامة ولا تبحث عن نفوذ، بل تعمل مع شركائها من أجل منطقة مستقرة ومزدهرة وخالية من التطرف.

وفي الشأن السوداني تحديداً، أكد معاليه حقيقة جوهرية مفادها أن تطلعات الشعب السوداني إلى السلام والحكم المدني نابعة من إرادته الحرة، وليست نتاج تدخل خارجي. كما شدد على أن الحرب الدائرة هناك لن تُحسم عسكرياً، بعد أن دفعت البلاد ثمناً باهظاً من دماء المدنيين ومعاناة الأبرياء، في ظل انتهاكات جسيمة من أطراف النزاع كافة.

ومن هذا المنطلق، تواصل الإمارات نهجها الإنساني بعيداً عن السجالات، واضعة الإنسان في صدارة أولوياتها. ويأتي توقيع وكالة الإمارات للمساعدات الدولية اتفاقية تعاون مع الهيئة الطبية الدولية في المملكة المتحدة، لدعم الاستجابة الإنسانية الطارئة في السودان، ترجمة عملية لهذا النهج. فالمساعدات الطبية، ودعم الفئات الأكثر هشاشة، وتحسين أوضاع النازحين، ليست شعارات، بل التزام أخلاقي وإنساني.

لقد قدّمت الإمارات مئات الملايين من الدولارات دعماً للشعب السوداني منذ اندلاع النزاع، مؤكدة أن الشراكة الحقيقية تُبنى على الثقة والوضوح والتكافؤ. وهكذا، تمضي الإمارات بثبات في طريقها، غير عابئة بحملات التشويه، مؤمنة بأن العمل الصادق على الأرض هو أبلغ رد، وأصدق تعبير عن قيمها الراسخة في دعم الاستقرار والتنمية والازدهار.

فالإمارات تنظر إلى أزمات الإقليم باعتبارها تحديات مشتركة، لا يمكن معالجتها بمنطق الاصطفاف أو الاستثمار في الصراعات، بل عبر دعم الحلول السياسية وتعزيز فرص التنمية وبناء الدولة الوطنية.

الحملات الإعلامية الموجهة، مهما اشتدت، تبقى عابرة أمام ثبات المواقف ووضوح الأفعال. فالتاريخ لا يكتب بالشعارات، بل بما يُقدَّم من دعم حقيقي للشعوب في أوقات الشدة.

الإمارات، وهي تمضي في دورها الإنساني والتنموي، تؤكد مرة أخرى أن بوصلتها ستظل متجهة نحو نصرة الاستقرار، وتعزيز فرص السلام، وصون كرامة الإنسان، مهما تعالت الأصوات المشككة أو المغرضة، ولا يصح إلا الصحيح.