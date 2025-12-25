سر نجاح المرأة؟

تنجح المرأة، وتتفوق، وتعانق النجوم، وتأخذ من السحابة سر العطاء، وتتجلى في الحياة شجرة مثمرة، كل هذا يحدث عندما تنسى المرأة أنها عصفور في قفص، تخرج إلى العالم بأجنحة التمكين، وتحلّق في فضاءات الإبداع، متجهةً نحو عالم يتشكّل من دون منغصات تعرقل خطواتها، ومن دون مطبات تقلب عربة الجهد، ومن دون هواجس خوف من «بابا درياه» ومن دون النظر إلى الوراء، والتمسك بصورة أم الدويس، ومن دون أحلام رمادية، تشوه لوحة الذاكرة، ومن دون تعلق بأنوثة مهزومة، كل هذه دوافع تدعو المرأة لأن تخرج من البيت وتقول: أنا هنا، أنا بيدي قلم، ومن دون مسطرة، تحدد خطوط الطول والعرض، ومن دون علبة ألوان، كل أقلامها تصبغ صفحات العقل، باللون الباهت، والذي يشبه لون القمر عندما توشحه الغيمة، بلون الأفول.

المرأة تملك ما تملكه الشمس من أهداب ذهبية، تضيء به العالم، المرأة تملك ما تملكه الشجرة من أغصان تعانق السماء، والمرأة تملك ما يملكه البحر من عمق، تخبئ في داخله الدر النفيس، والمرأة تملك ما المدى من اتساع في الأبعاد الأربعة.

المرأة تملك كل شيء، وتستطيع أن تخترق جدار الصمت، إذا أرادت، وإذا تحكّمت في بوصلة الاتجاه، وإذا ذهبت إلى المستقبل، بعينين، لا تغشاها غاشية الضعف التاريخي، وقلب بصلابة الجبال، تصطدم بالرياح، فلا تحرك لها ساكناً، وعقل يدير شؤون مشاعرها، ولا يتأثر بدمعة تنزل من سماء الجفون، مثل نزول القطرات من سقوف ضعيفة، ولها روح مثل السماء، مهما تعنتت الغيمة، وغطت كل النجوم، تبقى السماء خالدة، سائدة.

في الإمارات وجدت المرأة ضالتها في قوانين تحمي تطلعاتها، وتحفظها من الرياح، ومن الغبار، في الإمارات عثرت المرأة على خاتم تألقها، فانبرت تحدق في السماء، فإذا بالنجوم تستقبلها ببريق الفرح، في الإمارات صحت المرأة باكراً، وذهبت إلى الباب، وهناك وجدت الشمس تبتسم لها، وتقول تعالي نسير معاً، إلى المستقبل، ونشبّك الأيدي، متضامنين، متكاتفين، مبتهلين إلى الله تعالى الذي حبانا بقيادة عززت موقفنا، ودفعت بنا إلى الأحسن، بمعطيات مذهلة، وعوامل نجاح مدهشة، وهذا هو اليوم الذي انتظرناه منذ أمد بعيد، يأتي حاملاً ورود التهنئة، ويصافحنا بكفوف كأنها صفحات الماء، باردة، نقية.

المرأة اليوم تجني ثمار جهود قيادة، ما كفت عن الدعم، وتثبيت الخطى، وتوثيق الوثبات نحو غايات، أوسع، ورايات أرفع، وها هي المرأة اليوم، تصل.. وتصل.. وتواصل الطريق نحو أهداف أروع، وتطلعات أمتع، والعالم ينظر، ويبارك، العالم يتابع، ويبتسم، والمرأة تشعر بكل فخر، واعتزاز، إنها بنت الإمارات، ذات الإمكانيات الهائلة، مكّنتها القيادة، لكي تحقق الآمال، وتنجز الأمنيات، وتمضي قدماً، بلا كلل، ولا ملل، لأن الطريق منفتحة على الأكثر ضوءاً والسماء تحرسها، والنجوم شواهد.

قدرات فائقة تفجّرت لدى المرأة، عندما استدلت المرآة على طريقها القويم، بتشجيع، من القيادة، وتمكين لا حدود له إلا المدى الأبعد، وها هو الوطن يبدو في الحياة مثل وردة تفتحت عند عتبة منزل، فعبقت مشاعر أهلة بالعطر، وشذا الجمال البهيج.

فشكراً لقيادتنا، شكراً لها على فتح قنوات الماء، كي تروي أشجار المرأة، وتخضر تربتها، وينعم الوطن بالعشب القشيب.