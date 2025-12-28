لقاء رواد الإعلام

في لقاءٍ حمل الكثير من الدلالات، وتشرفت بأن أكون أحد حضوره، اجتمع رواد الإعلام من جيل التأسيس في اللقاء الختامي لمجلس رواد الإعلام، بدعوة كريمة من المكتب الوطني للإعلام. لم يكن اللقاء بروتوكولياً بقدر ما كان إنسانياً، صادقاً، ومفعماً بالتقدير والاعتزاز، وكأنه رسالة وفاء لجيل آمن بالكلمة منذ البدايات، ومضى بها في دروب الوطن.

لفتني في اللقاء تلك الروح الشفافة التي سادت النقاش، والحرص الواضح على الإصغاء لتجارب الرواد، ليس بوصفها ذكريات ماضية، بل باعتبارها رصيداً معرفياً حياً يمكن البناء عليه لاستشراف مستقبل الإعلام الإماراتي. حضور معالي عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد، رئيس المكتب الوطني للإعلام، ومعه قيادات العمل الإعلامي، عكس بوضوح المكانة التي يحظى بها الإعلاميون في رؤية قيادتنا الرشيدة، التي تؤمن بأن الإعلام شريك أصيل في مسيرة التنمية وصناعة السمعة الوطنية.

كلمة معاليه كانت مؤثرة وعميقة، حين أكد أن رواد الإعلام هم ذاكرة الوطن الإعلامية، وأن المستقبل لا يُصاغ بمعزل عن تجاربهم. لامست كلماته وجدان كل من عاش البدايات، حين قال، إننا كنا القلم في أول سطر، والصوت الذي حمل طموح الإمارات إلى العالم. تلك اللحظة لم تكن مجرد إشادة، بل تجسيد لنهج إماراتي أصيل في رد الجميل وتكريم العطاء.

كما عكس استعراض إنجازات المكتب الوطني للإعلام ومجلس الإمارات للإعلام، خلال الفترة الماضية، حجم العمل المؤسسي المتكامل الذي يستهدف بناء منظومة إعلامية حديثة، توازن بين التشريع، والمحتوى، والتقنية، وتحافظ في الوقت ذاته على هوية وطنية راسخة وخطاب موحد يعبر عن الإمارات في الداخل والخارج.

اللافت أيضاً ما قدمته فرق مجلس رواد الإعلام من نتائج ورؤى عملية، أكدت أن الخبرة حين تُستثمر، تتحول إلى قيمة مضافة حقيقية. من الصحافة المكتوبة إلى الإذاعة والتلفزيون، ومن المحتوى إلى الإعلام الرقمي، بدا واضحاً أن التكامل بين جيل الرواد والجيل الجديد ليس خياراً، بل ضرورة لضمان الاستدامة ومواكبة التحولات المتسارعة.

خلاصة اللقاء قناعة تترسخ بأن الإعلام الإماراتي يمضي في طريق واضح المعالم انطلاقاً من نهج صلب يؤمن بجذوره، ويستثمر خبراته، ويفتح آفاقه للأجيال القادمة. خاصة مع حرصه على البناء على ما تحقق. لقاء لم يكن ختامياً بقدر ما كان بداية جديدة لحوار مستمر، عنوانه الوفاء للماضي، والعمل للحاضر، والاستعداد للمستقبل. وما يجعل لمثل هذه اللقاءات أثراً مستداماً، أنها تعيد الاعتبار لمعنى الرسالة الإعلامية بوصفها التزاماً أخلاقياً قبل أن تكون مهنة، ومسؤولية وطنية قبل أن تكون وظيفة.