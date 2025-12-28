محال هارودز الدافئة

وسط حشدٍ من البشر طارد البرودة بأسلحة المعاطف الصوفية، والفرو المنسدل على الأكتاف مثل أحزمة عشبية كثيفة، دخلتُ المبنى التاريخيّ، والذي طالما تفاخرت به بريطانيا، كما تباهت به ذوات العز والعيون الشاسعة.

لم أجد طريقاً يأخذني إلى حيث أريد، وودت أن أستعين باللامبالاة، وأمضي دافعاً الأكتاف الغليظة، الأنيقة في آن، ولكنني لمّا وجدتُ الوضع قد تعقّد، والجموع تزاحمت، والعيون محملقة في مناطق مختلفة من كواليس المبنى التجاري الأضخم في بريطانيا، سعدتُ فقط عندما عثرت على عينين، تطلان من تحت وشاح قطني، وتشيران بألا أتعمق كثيراً في لجّة المبني، واكتفي بالمسافة التي قطعتها، وهي لا تشكّل أكثر من أمتار قليلة، ولم أستطع أن أُنجز ما أحببت إنجازه، هو إنني جئت للاكتشاف فقط، تقصّي روح المكان، والاقتراب من المجموعات البشرية، التي أحيت احتفالاً بهيجاً، وهي تلهث وراء المناظر الخلابة، للحقائب الجلدية والتي تحمل أسماء ماركات عالمية شهيرة، وكذلك الفاترينات الزجاجية الصقيلة، والتي تخبئ خلفها شجيرات عظيمة، من موديلات الذهب وبمختلف أنواعه، وأصنافه، وأحسست أنني جئت عن طريق الغلط، وشعرتُ بأنني كعابر سبيل تاه في صحراء هوت به في سحيق الأسئلة الفجّة، وسرتُ أقلّب البصر، معجباً، بالوجوه العربية التي تميّزت برفاهيتها الأخلاقية قبل كل شيء، وسارت النساء، يتبعهنّ رجال صناديد في صفوف متراصة، وما كان أعجبني في هذه المناظر، اختفاء أكداس الحُلي والجواهر التي كانت في الماضي سبباً، لجرائم السلب، النهب، وهذه الثقافة الجديدة، تعبّر عن مدى الوعي لدى الناس، وقدرتهم الفائقة على استيعاب الدروس.

مبنى هارودز، شيء مهيب، ومشهد تجاري عجيب، وفي ذلك اليوم من زيارتي إلى بريطانيا، كان المحل التجاري الضخم، قد عرض تنزيلات على البضائع، وهذا ما جعل الأنهار تتدفق، والسيول تملأ وديان هذا المعقل الكبير، وهذا ما جمع الوجوه العربية، وهي وجوه متفائلة، مُحبة للجمال، وهؤلاء شعوب محبّة للحياة، الابتسامة ترسم صوراً رائعة على الوجوه، وتُقدم أيضاً صورة خلّاقة عن قيم هؤلاء الناس، فرغم تطور الحياة عندهم، ورغم الحالة الاجتماعية الرخية، إلا أنك تشهد النفوس كأنها الماء العذب، في كأس كريستالي. كأنه الحلم وأنت تزور بلداً احتضن العالم، وهنا تذكرتُ بلدي، تذكّرت الإمارات الحبيبة، والتي فاقت اليوم التصور، وأصبحت أيقونة عالمية، في حالتها الاجتماعية، وهي تجمع شعوب العالم على أرض فاضت حباً، عندما تناسقت مشاعرها، وأصبحت هذه المشاعر، مثل سجادة حمراء ترحّب بالجميع، وتؤلِّف بين مختلف الجنسيات، حتى أصبحت اليوم، مجمعاً للتاريخ الأخلاقي الفريد من نوعه.