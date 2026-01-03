لندن مدينة بلا ضجيج

تسهر ليلاً، وتطل على الشارع من خلال نافذة زجاجية تراقب حركة الشارع مثل حارس ليلي، فلا تسمع برقاً، يزلزل المكان، ويهز أركان الأبنية التي تحيط بالشارع، وتستمر أنت المبهور، في متابعة المشهد الرومانسي للحياة هنا في عاصمة من أعظم العواصم الأوروبية، وأكثرها اكتظاظاً بالناس، وهي محطة استراحة، ولجوء لكثير من البشر الذين هربوا من غث، ورث السياسة، وجاؤوا إلى هنا، وإلى عاصمة السكينة، بحثاً عن ملاذ آمن يوفر لهم لقمة عيش من دون منغصات، في هذه العاصمة، تشاهد وجوه من مختلف البلدان، من آسيا، ومن أميركا اللاتينية، ومن أفريقيا، شعوب رمتها الظروف القاسية، عند ضفاف نهر التايمز، فشعرت بالألفة مع المكان، حتى إن أغلبهم، يرفض التحدث معك بلغته، بل ويصر على التمسك بلغة لم يزل يتخبط في غابة معجمها، ولكنه لا يستنكف هذه المعاناة، بل يستمر، ويستنكر عليك عندما تحاول فك لغز تشبثه بلغة غير لغته، وتعرف أن قاسماً مشتركاً آخر يجمع بينك وبينه، فتشعر بضآلة هذا العالم، وبؤسه عندما أضطر البشر على الهروب من واقعهم، بانتحال هوية غريبة عن جلد هويتهم، واصبحوا يتخبطون في غابة الغربة، ولكنها مقارنة بأوضاع سبقت وعانوا من ويلاتها، تعتبر جنة من جنان الأرض الواسعة.

حقيقة من يريد إجراء دراسة اجتماعية، أو نفسية على إنسان العصر، عليه أن يقطع تذكرة على الفور، ويتوجه إلى بريطانيا، ويقضي فترة زمنية مناسبة، لتقصي حقيقة الهروب إلى الشمال، وفحص ما يحدث لمشاعر الناس بعض الشعوب، عندما تطأ أقدامهم أرض زرعت فيها الأحلام بالقرب من أشجار البندق، والتفاح، وأصبح ملاذاً تسترخي فيه النفوس، وتنشط العقول، ويعيش الناس حياة مختلفة لمجرد أنهم تركوا بلدانهم، هرباً من قسوة لقمة العيش، وفراراً من أنياب الفقر المدقع التي تنهش أفئدتهم.

لندن ليست مدينة للثراء، فهذه الصفة ربما ليست واقعية، وأنما هي مدينة الأحلام الصامتة، ومن دون علو أصوات الأبواق، فتمر في الشارع، وأينما تذهب، فالعالم يسير بأعصاب هادئة، ونفوس مطمئنة، ووجوه مشرقة بالفرح، وعيون كأنها لآلئ خرافية تطل عليك ببريق التفاؤل. في لندن الشوارع ضيقة، ولكن القلوب واسعة، وهذا يكفي لأن الشارع مزرعة لحب الحياة، وواحة تسترخي فيها السعادة، مستنشقة رائحة الغيمة.

لندن، مدينة قديمة، ضاربة في عمق الزمن، ولكنها تنعم بطفولة حية، نابضة، ممسكة ببراءة التاريخ، حالمة بغد تشرق شمسه، وفي كفه تنام غيمة، لعلها تصحو صباحاً، لترتب مشاعر الشارع، وتغسل خدود العاصمة الرائعة، بعذب الماء، وسحر المشاهد وهي تغتسل بماء السماء.

لندن، في الصباح مثل طفلة تبحث عن كف تمتد لها، وتمنحها دفء اللمس، وهمس الصوت الناعم.

لندن مدينة لا تسهر في الليل كثيراً، إلا في أماكن السهر، فحسب، وتخسر أنت الزائر لذة الحركة، تخسر متعة النظر إلى مناقب الحسن في هذه العاصمة، والتي جبلت على السكينة وأصبح الحوار الحضاري سمة من سمات الحياة.