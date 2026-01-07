خميسيات

- بطولة أفريقيا هذه المرة كانت الظاهرة السياسية أكبر من التظاهرة الرياضية، وسأترك أشياء كثيرة بهذا الصدد، وأعني بها المماحكات والإساءات، وسأقصد ذاك المشجع الكونغولي «ميشيل كاكو» الذي كان يجسد شخصية المناضل الأممي «باتريس ايمري لومومبا»، متخذاً وضعية تمثاله في «ليميتي بكينشاسا»، وكيف عاد الاعتبار لهذا الثائر الوطني الذي حرر بلاده الكونغو «كينشاسا»، أما الكونغو «برازافيل» فكانت مستعمرة من قبل فرنسا، كان الاستعمار البلجيكي أقسى استعمار، بقيادة ملكهم الذي أباد مئات الألوف من الأفارقة «ليوبولد الثاني»، هذا المشجع المتأنق المثقف الصبور، بتلك الوقفة التي لن تنسى، كان أيقونة البطولة وخلق له صيتاً عالمياً ومتابعة إعلامية دولية وشعبية، وإعادة الاعتبار لشخصية وطنية وشريفة، وفي مباراة بلاده مع الجزائر والتي اقتنصت الجزائر في الدقيقة النهائية من العمر النازف للمباراة بهدف «كريستياني» أيام كان مع الريال الملكي، أغمي عليه، وحمل على الأكتاف، لكن ما حزّ في نفسه، غير الخسارة الرياضية، أن يهزأ به لاعب جزائري جاهل في السياسة، والعمل الوطني، ورأسه في قدمه حين استهزأ به بحركات صبيانية، غير مدرك ماذا يعني ما يجسده هذا الرجل الكونغولي من شخصية لها مسميات كثيرة في شوارع ومدارس وغيرها باسم «لومومبا» في الجزائر، وماذا صنع هذا المناضل السياسي والقائد الوطني للجزائر وثورتها، وما قدم من دعم معنوي ولوجيستي، وغير مقدر ما صنعت الجزائر للانتقام لمقتل «لومومبا» بخطفها «تشومبي مويس» البديل الغربي والأميركي لذلك الوطني، والذي أمر بقتل «لومومبا» رئيس الوزراء المنتخب أمام أهله والشعب، تحينت الجزائر الفرصة أيام الرئيس «هواري بومدين» واختطفت طائرته، وزجته في سجون الجزائر، ولم يخرج منها رغم احتجاجات العالم إلا بوفاته بعد سنتين بسكتة قلبية. وإن وجدنا عذراً لجهل لاعب عشريني فلا عذر للمذيعة الواعية والمثقفة المتحجبة «خديجة بن قنّا» في تلك السخرية العنصريّة!

- ما أجمل أن تحظى بشخص لا يعرف الأذى.. كم أنت محظوظ أو لك دعوات من السماء!

- ما يوترك مثل التي تبكي جدة جدتها واللي يبكي جد جده، وتلقاهم من مواليد 2004، ترانا بكينا لين تقطعت كبودنا، نحن جيل الطيبين ذاك من ذاك الذي شاف جده، وأنتم تتباكون على عيوز زين شافت سنة ألفين!

- أنا أستغرب ليش المواطنون الكرام ما يبدؤون يومهم برياضة «التاي تشي».

- شو قصة المطاوعة مع العسل وخلطاته، يا ليت أحد يفهمني شو الموضوع؟