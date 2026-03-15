إذا لم تستح !

إذا لم تستحِ فافعل ما شئت.

هكذا حال المسؤولين الإيرانيين، ففي تصريحاتهم غلط، كما في سياساتهم شطط، وفي مواقفهم لغط.

عباس عراقجي (يتألم كثيراً من اعتداء الإمارات على بلاده). حقيقةً، هذه مصيبة من يقلبون الحقائق، فيجعلون عاليها سافلها، ومن دون قطرة عرق في جبينهم، لأنهم في الحقيقة نسوا ضمائرهم في أدراج قديمة قِدَم أفكارهم، وخرجوا إلى العالم بالضمير الغائب، ونسوا أن العالم تغيّر، وأن وسائل الكشف عن المخبوء أصبحت في تقدُّم مبهر، ولا يمكن لجهة أن تتشطّر، وتنقلب على العقل، وتقول ما لا يقبله منطق ولا دين، ولا دنيا.

لا أدري كيف سُمح لوزير خارجية إيران بأن يسمي مَنْ يدافع عن نفسه بأنه معتدٍ، وأن المعتدي مظلوم، ومسكين، ووديع. حقيقةً، الإنسانُ يتعجب، ويصاب بالصدمة من هكذا سياسات، وهكذا أفكار، تأخذ أصحابها إلى مهاوي الافتراء على الحقائق.

الإمارات الدولة التي أصبحت في العالم الدولة الأولى التي ترعى حق البعيد، والقريب، وتعمل دوماً على كف الأذى عن الآخر، وتضميد جراح من ابتلوا، ومن سامتهم الحياة ظلم الظالمين، وغضب الطبيعة.

حقيقةً، هذه الحرب كشفت للعالم أشياء ما كان يعرفها جيداً إلا العارفون في خبايا الأمور، أولها أن الإمارات أثبتت للعالم، قولاً وفعلاً، أنها دولة تُدار بعقل لا يرقى إليه عقل النائحين، ولا يصل إلى مستواه أصحاب الظواهر الصوتية، المدوية. الإمارات تعمل دوماً على ردم الهوّة بين الدول، وكبح تصاعد العنف، والتحرر من التوترات بين الدول، وفي الأزمة الراهنة، وعلى الرغم من الاعتداء السافر على ترابنا، وأهلنا، فالإمارات تقف حتى هذه اللحظة موقف المدافع، والرادع، ولم تُطلق طلقة واحدة تجاه المعتدي، وهذا دليل على أن سياسة بلادنا قائمة على تحكيم العقل، وتقديم الأولوية للتفاهم، وإرساء السلام بين الأبعدين والأقربين، الإمارات دولة قامت على دعائم المحبة، والوفاء لأمّنا الأرض، فلا تشويه لطبيعتها، ولا تبذير لمقدّراتها، ولا تفريط في مصيرها، الإمارات عملت، وتعمل بقيم الحلم الإنساني، وطموحات الأفكار الكبرى، ولم تعرف بلادنا في يوم معنى العداوات، ولا الدخول في مهاترات، وتصريحات خاوية، وتعليقات لا معنى لها، كل ما تريده الإمارات من الآخر الاحترام المتبادل، والعيش الكريم، والقواسم المشتركة التي تجمع الكل مع الكل لتحقيق المصالح من دون أنانية، ولا نرجسية، تطيح بالثوابت، وتهزم العقل، وتجعله مجرد وعاء يتلقّى الأوامر من نفسٍ أمّارة، تُحطِّم ما بنته أجيال من حضارة، كان يجب على المصوّتين بنبرات عالية أن يلتفتوا إلى هذه النمارق الحضارية، لتستريح نفوسهم من الغيّ، واللغو. الإمارات ستبقى دائماً سنداً للصديق، وشوكة في صدر العدو.