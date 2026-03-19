عيدنا فرحة لحماة الوطن

مع حلول عيد الفطر المبارك لهذا العام، والعدوان الإيراني يتواصل على بلادنا ويقترب من أسبوعه الثالث، تمضي حياتنا كالمعتاد، ونستقبل المناسبة السعيدة ونحن أكثر تضامناً وتلاحماً وتصميماً على دحر العدوان وعدم تمكينه من تحقيق غاياته الدنيئة، وهو يتخبط في المستنقع الدامي الذي اختاره لنفسه.

ومع حلول هذا اليوم المبارك نرفع خالص التهاني والتبريكات لقائد الوطن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وإخوانه أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، سائلين الله عز وجل أن يحفظهم ويحفظ الوطن عزيزاً شامخاً، ويحفظ الإمارات ومن فيها، وينصرنا على كل من عادانا، ويديم علينا نعمة الأمن والأمان والرخاء والاستقرار.

وفي هذا اليوم الأغر نتوجه بأحر التهاني والتبريكات وخالص الشكر والامتنان لأبطال قواتنا المسلحة ودفاعاتنا الجوية، الذين يتصدون بكل اقتدار لهذا العدوان الإيراني السافر، ذوداً عنا وعن الوطن وإنجازاته ومكتسباته.

وكعادتها دائماً في مثل هذه المناسبات، تحرص قيادتنا الرشيدة على جعل الفرحة بالعيد فرحتين، فبتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، اعتمد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، صرف حزمة منافع سكنية للمواطنين في إمارة أبوظبي، بقيمة إجمالية بلغت 4.21 مليار درهم، استفاد منها 2,652 مواطناً ومواطنة على مستوى الإمارة.

تشمل الحزمة قروضاً سكنية بقيمة 2.1 مليار درهم، استفاد منها 1,415 مواطناً ومواطنة، كما تشمل منح مساكن جاهزة بقيمة 1.82 مليار درهم، استفاد منها 914 مواطناً ومواطنة، بالإضافة إلى منح أراضٍ سكنية بقيمة 144 مليون درهم، استفاد منها 185 مواطناً ومواطنة.

و«يأتي اعتماد صرف الحزمة الأولى للمنافع السكنية لعام 2026 تزامناً مع حلول عيد الفطر المبارك، انطلاقاً من حرص القيادة الرشيدة على تعزيز رفاه الأسر الإماراتية وضمان استقرارها الأسري والاجتماعي ضمن بيئة تلبي احتياجات المواطنين».

وفي دبي اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي «رعاه الله»، تخصيص 4,631 قطعة أرض سكنية للمواطنين بقيمة 5.3 مليار درهم، وتمتد على مساحة أكثر من 71 مليون قدم مربعة ضمن حزم إسكان المواطنين. وأكد سموه أن توفير المسكن الملائم لكل أسرة مواطنة أولوية راسخة في مسيرة التنمية.

كل عام وإماراتنا بخير، وعساكم من عواده.