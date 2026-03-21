يوم الأم.. والتحية لأم الشهيد

انشغال أبناء الإمارات، كلٌّ في موقعه، بالدفاع عن هذا الوطن الغالي في وجه العدوان الإيراني الإرهابي السافر، والظروف التي تمرّ بها البلاد، لم يحُل دون أن تمضي حياتهم بصورتها المعتادة والاستمتاع ببهجة عيد الفطر المبارك، بفضلٍ من الله وحكمة قيادتنا الرشيدة وبطولات رجال قواتنا المسلحة والدفاع الجوي والأجهزة العسكرية والأمنية والدفاع المدني، وغيرها من الدوائر.

كما أنه لم يشغلنا عن الاحتفاء بيوم الأم وبدورها في بناء وتربية الأجيال على القيم الإماراتية العظيمة، وفي مقدمتها حب الوطن وقيادته والتفاني والإخلاص لرفعته والتضحية لأجله.

وقد حرص قائد المسيرة المباركة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وبمناسبة يوم الأم، على توجيه «تحية إجلال وتقدير لكل أمٍّ إماراتية ربّت أبناءها على حب الوطن والتضحية من أجله»، مؤكداً أن الأم صمام الأمان في أسرتها ومصدر قوة لوطنها ومجتمعها، خاصة في أوقات التحدي. وقال سموّه، عبر منصة «إكس»: «بمناسبة يوم الأم، تحية إجلال وتقدير لكل أمٍّ إماراتية ربّت أبناءها على حب الوطن والتضحية من أجله. كما أُحيّي أمهات الشهداء، رمز التضحية والعزة والكرامة، اللاتي قدّمن فلذة أكبادهنّ فداءً للوطن، وجسّدن شجاعة المرأة الإماراتية وتضحياتها ومواقفها المشرّفة على الدوام».

الأمُّ في الإمارات محلُّ فخر واعتزاز، تقديراً لدورها على مدى العصور في بناء المجتمع وإعداد وتربية وصناعة بناة الوطن، رجالاً ونساءً، يتصدرون اليوم مسيرة ملحمية تفاخر بهم الدولة. وقد حظيت برعاية خاصة ومتابعة دؤوبة من قِبل سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، من خلال المبادرات والاستراتيجيات التي أطلقتها سموّها للارتقاء بدور الأم في الإمارات وتعزيز إسهاماتها في بناء مجتمع إماراتي قوي متماسك يمثّل الدعامة الصلبة لإمارات الخير والمحبة.

اليوم، وفي ظل هذه الظروف السائدة، يتعاظم دور الأم باعتبارها منبع الأمان والاطمئنان في البيت، بتوعية صغارها بما يدور حولهم وتتعرّض له بلادهم التي تواجه اعتداءً إيرانياً سافراً يستهدف إنجازاتهم ومكتسباتهم.

والتحية لأم الشهيد، ونحن نشاطرها الفخر بفلذة كبدها الذي قدّم روحه فداءً للوطن وإعلاءً لرايته وذوداً عن حياضه، وكلنا فخر واعتزاز بها وبشهدائنا الأبطال وإخوانهم منتسبي المؤسسة العسكرية. حفظ الله الإمارات وأدام عزّها.