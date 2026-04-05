من المكسيك إلى المكسيك

اكتمل عقد المنتخبات المتأهلة لنهائيات مونديال 2026، وبعد ليلة ساخنة أكمل «أسود الرافدين»، نجوم المنتخب العراقي الشقيق، السيمفونية العربية في أول مونديال يقام في ثلاث دول «أميركا وكندا والمكسيك»، كما أنها المرة الأولى التي يتنافس فيها 48 منتخباً على أهم لقب في الكرة العالمية.

ومن المكسيك 1986 إلى المكسيك 2026، جنى العراقيون ثمار مشوارهم الطويل والمرهق في التصفيات، ونجحوا في اختبار 5 حواجز، إلى أن هزموا منتخب بوليفيا «قاهر البرازيل» في التصفيات، وبهدفي علي الحمادي وأيمن حسين أجهض العراقيون المغامرة البوليفية، وكأنهم يهدون هذا الإنجاز إلى روح أسطورة الكرة العراقية طيب الذِّكر أحمد راضي، صاحب الهدف العراقي الوحيد في مونديال 1986.

ومثلما كان لفوز العراق ببطولة كأس أمم آسيا عام 2007 بهدف يونس محمود في المرمى السعودي، مفعول السحر في توحيد العراقيين، كان لإنجاز المونديال المقبل أكبر الأثر في فرحة كل العراقيين عندما سهروا حتى الصباح، ليعيشوا تلك اللحظة التاريخية ومنتخبهم يتجاوز ممثل قارة أميركا الجنوبية ويصبح آخر المتأهلين للمونديال، مثلما كانوا المنتخب قبل الأخير المتأهل لمونديال 1986 عندما كان عدد المنتخبات المشاركة 24 منتخباً فقط.

ورغم أن المهمة في قرعة المونديال وضعت العراق ضمن المجموعة التاسعة «الحديدية» مع فرنسا، وصيف بطل المونديال الماضي، والنرويج بقيادة «الدبابة البشرية» هالاند، والسنغال بقيادة ساديو ماني، إلا أن أملاً يحدونا في فترة إعداد جيدة تهيئ الفريق لمواجهة تلك التحديات القوية، والارتفاع بمعدل اللياقة البدنية الذي كاد يكلف الفريق الخروج من تصفيات المونديال.

***

جميل أن تشارك الكرة العربية في المونديال المقبل بثمانية منتخبات لأول مرة في التاريخ، والأجمل أن نترك بصمة في البطولة، حتى لا يقال إن المنتخبات العربية لم تكن سوى تكملة عدد في زمن مونديل الـ 48 منتخباً!

***

ما حدث خلال مباراة إسبانيا ومصر الودية وصمة عار في جبين الكرة الإسبانية، حيث ردّدت الجماهير الإسبانية هتافات عنصرية، أقل ما يقال عنها إنها تحضّ على الكراهية والتمييز، ولا بدّ من عقوبات صارمة تنظّف الملاعب الإسبانية من تلك الظاهرة السلبية، لاسيما أن أفضل لاعب إسباني حالياً (لامين يامال) مسلم، ناهيك عن وجود 32 لاعباً مسلماً بالدوري الإسباني.

***

إلى متى يبقى المنتخب الإيطالي (بطل مونديال 2006) أبرز ضحايا تصفيات المونديال؟.