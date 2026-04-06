حلم... قناة الإمارات

لا أحد يحب الحروب ولا النزاعات التي لا تخلّف بالتأكيد غير الدمار والخراب، وتعطيل كل الأعمال، وعلى الخصوص المشاريع العظيمة التطويرية، دائماً هناك عقول تسعى إلى زرع الجمال والحُب والسعي بقوة نحو التقدم والبناء والعمران، وهناك بعضهم القليل الذي يعيش بأوهام الماضي السحيق، ويحلم بأن يعيد عقارب الزمن والحياة إلى ذلك الماضي الذي رحل وتهدّم وتجاوزته الأمم والأيام والسنون، ولم يَعُد نافعاً، في عالم يصعد نحو التقدم وبناء كل جديد وصنع إنسان يستطيع أن يصنع كل يوم شيئاً جديداً وحياةً جديدة.

وحده ذلك الواهم، يسكنه وحش التوّسع وإعادة التاريخ الذي أصبح رماداً وتجاوزته الأمم، وحده يحلم في شيء يأتي من العدم والغياب، ويصبح واقعاً..!، وبالتأكيد حتى يُقنع العقول التي تتبع منهجه، لا بدّ أن تؤمن بالخرافة التي تسكن عقله وتفكيره الذي يحلم بإعادة شيء من خيالاته، والتي تناقض العقل والمنطق والتفكير الواقعي.

اليوم توجد فكرتان يمكن تنفيذهما في الخليج، واحدة أصبحت واقعاً الآن، وذلك لحكمة مَنْ فكر فيها واحتاط لمثل هذه الأحداث والمشكلات التي تحيط بالخليج العربي، ويمكن أن تتوّسع الآن بعد أن تأكدت أن الخطر دائماً يسكن في الشمال، هذه الفكرة الرائدة، هي قطار الاتحاد، واحدة من أهم الأفكار المنفّذة على أرض الواقع، ويمكن أن تكبر ويزداد عدد السكك الحديدية وعدد عربات النقل، ونقل البضائع، كذلك زيادة خطوط أنابيب النفط والغاز، التي تصاحب هذا المسار الحيوي المهم والبعيد عن بحر الخليج العربي، وتوسيع موانئ التصدير والنقل على بحر العرب من موانئ الفجيرة وخورفكان، بل حتى يمكن نقل النفط من دول الخليج العربي إلى موانئ الإمارات، وتحييد معبر مضيق هرمز، في ظل هذه الأحداث والاعتداءات التي تنال من كل مدن الخليج، تأتي فكرة البديل عن معبر الخليج العربي ومضيقه، رؤية تبدو كالحلم، ولكنها يمكن أن تكون واقعاً في المستقبل، في ظل الظروف والتحديات، وصرامة هذه الدولة العظيمة، دولة الإمارات القادرة على صناعة المستحيل وصياغة واقع الحياة باحترافية وجودة عالية المضمون، قد نجد قناة الإمارات البحرية، مسألة واقعية في يوم ما، طال أو قصر، بحيث تربط الخليج العربي، ببحر العرب، يمكن ذلك من أقصر نقطة، ولعلها بين رأس الخيمة والفجيرة، أو أم القيوين أو حتى من المساحة المفتوحة بين دبي وأبوظبي. بالتأكيد هذه الأفكار الشعبية التي تبدو خيالية، قد تكون واقعاً حقيقياً في يوم من الأيام، وقد يكون حلم قناة الإمارات، طريق السلام والأمان بعيداً عن صنّاع الحروب والخراب والدمار، أحلام اليوم، قد تكون واقع الغد.