نهج إماراتي يصنع المستقبل

لم يكن الإنسان في الإمارات يوماً مجرد عنصر في معادلة التنمية، بل كان دائماً جوهرها وغايتها. هذا النهج الراسخ الذي أرساه الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ومضت على نهجه القيادة الرشيدة، يعكس رؤية استراتيجية عميقة تضع رفاه المواطن وتمكينه في صدارة الأولويات، حتى في أصعب الظروف والتحديات.

ورغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها الدولة نتيجة استمرار الاعتداءات الإيرانية الإرهابية الغاشمة، تواصل الإمارات بثبات مسيرتها التنموية، مؤكدة أن الاستثمار في الإنسان لا يتوقف، بل يتعزز في أوقات الأزمات. وفي هذا السياق، جاء تمديد برنامج «نافس» حتى عام 2040، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، كما أعلنه سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية.

يمثل هذا التمديد خطوة استراتيجية تعكس التزام القيادة الرشيدة باستدامة التوطين، وتعزيز تنافسية الكوادر الوطنية، وترسيخ دور المواطن شريكاً أساسياً في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ولم يقتصر الأمر على التمديد، بل شمل حزمة نوعية من التحديثات التي تعزز الاستقرار الأسري، من بينها إلغاء الحد الأعلى لعلاوة الأبناء، وإطلاق برامج لدعم أبناء المواطنات وزوجات المواطنين العاملات في القطاع الخاص، في انسجام تام مع إعلان عام الأسرة 2026. وما تحظى به الأسرة الإماراتية من رعاية واهتمام، باعتبارها اللبنة الأساسية في مجتمع الإمارات الذي يسجل اليوم واحدة من أروع صور الولاء وقوة الانتماء والالتفاف حول القيادة الرشيدة.

كما يجسد تخريج الدفعة الثانية من برنامج «قيادات نافس» رؤية الدولة في إعداد جيل من القيادات الوطنية المؤهلة، القادرة على مواكبة التحولات المتسارعة، وتعزيز روح الابتكار في بيئة العمل، بما يدعم تنافسية الاقتصاد الوطني.

وقد أثبت برنامج «نافس» منذ إطلاقه في سبتمبر 2021 فاعليته الكبيرة، حيث نجح في توظيف أكثر من 176 ألف مواطن، متجاوزاً مستهدفاته قبل الموعد المحدد، وهو ما يعكس كفاءة السياسات الوطنية في تمكين الكوادر الإماراتية. كما سجلت المرأة الإماراتية حضوراً بارزاً بنسبة 74% من إجمالي المستفيدين، في دلالة واضحة على نجاح نهج التمكين الشامل القائم على حسن الإعداد.

ما تحقق امتداد لمسيرة طموحة، تؤكد أن الإنسان سيظل الثروة الحقيقية للوطن، وأن الاستثمار فيه هو الضامن لاستدامة الإنجازات. فالإمارات، بقيادتها الرشيدة، تمضي بثقة نحو المستقبل، واضعة الإنسان دائماً في قلب الرؤية… وعنواناً لكل إنجاز. حفظ الله الإمارات وأدام عزها.