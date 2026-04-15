نهج راسخ لتمكين الإنسان

في إمارات الخير، وحيث الاعتناء بالإنسان وتمكين الشباب أولوية الأولويات لدى قيادتنا الرشيدة نهج راسخ لا تشغلها عنه أي تحديات مهما عظمت، يأتي إعلان التحديثات الجديدة لبرنامج «نافس»، في واحدة من أبرز محطات ذلك النهج الراسخ.

وقد جاء الإعلان عنواناً لانتصار الرؤية الإماراتية في بناء المواطن والوطن وسط مشاعر الفخر والاعتزاز في مرحلة دقيقة من تاريخ الإمارات شهدت صموداً ملحمياً في وجه الاعتداءات الإيرانية الإرهابية الغاشمة، والتي استهدفت بلادنا وكذلك شقيقاتها في مجلس التعاون الخليجي والمنطقة.

التمديد الطموح لبرنامج «نافس» حتى عام 2040، مصحوباً بحزمة تحديثات نوعية، ليؤكد أن الاستثمار في الإنسان هو الرهان الأكثر ثباتاً في مسيرة التنمية الإماراتية.

اللافت في الخطوة أنها لا تكتفي بتعزيز التوظيف، بل تعيد تعريف العلاقة بين المواطن وسوق العمل، خصوصاً في القطاع الخاص. فـ«نافس» لم يعُد مجرد برنامج دعم، بل تحوّل إلى مشروع وطني متكامل، تتقاطع فيه الأبعاد الاقتصادية مع الاجتماعية، ليصوغ معادلة جديدة عنوانها: الاستقرار الوظيفي بوابة للاستقرار الأسري.

ومن أبرز ملامح التحديثات، إلغاء الحد الأقصى لعلاوة الأبناء، وهي رسالة واضحة بأن الأسرة في قلب السياسات التنموية. كما أن توسيع قاعدة المستفيدين لتشمل أبناء المواطنات وزوجات المواطنين العاملات في القطاع الخاص، يعكس وعياً عميقاً بالتحولات المجتمعية، ويؤكد أن التنمية الشاملة لا تكتمل من دون إشراك جميع الفئات.

وفي جانب آخر، تعكس آلية تحديد حد أدنى للرواتب عند 6000 درهم، مع ربط الدعم بالمؤهل العلمي، توجهاً نحو مزيد من العدالة والوضوح، بما يعزز تنافسية الكوادر المواطنة ويواكب متطلبات سوق العمل. كما أن اعتماد آليات تدريجية لمعالجة أوضاع الرواتب الأقل، يبرز مرونة السياسات وقدرتها على تحقيق التوازن بين الطموح والواقع.

التحديثات الجديدة تأتي في ظل الإنجازات اللافتة التي حققها البرنامج منذ إطلاقه في 2021، حيث نجح في توظيف أكثر من 176 ألف مواطن في القطاع الخاص، في مؤشر قوي على فاعلية الرؤية الحكومية في دفع عجلة التوطين.

اليوم، ومع دخول «نافس» مرحلة جديدة تتجلى ملامح فلسفة تنموية أكثر شمولاً، ترى في الإنسان محوراً، وفي الأسرة أساساً، وفي العمل قيمةً مضافة. إنها رؤية تؤمن بأن بناء الاقتصاد يبدأ من بناء الإنسان، والاستقرار الاجتماعي ليس نتيجةً للتنمية فحسب، بل من أهم شروطها. حفظ الله الإمارات وأدام عزَّها.