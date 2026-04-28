متلازمة نقص السيولة

من متلازمة ارتباك الميزانية الشخصية، وتأخر نزول الراتب، وصرف راتب الشهر الحالي وأنت ما تزال في اليوم التاسع عشر من الشهر، ونقص حاد في السيولة..

-أولاً.. تسمع الركب تتناقع في الوقوف والجلوس على غير العادة، وحين يكون المخبأ ممزوراً، وثَمّ هاجس بهشاشة عظام مبكر.

- تروح تخرط ذيك الهمباه، ولو بعده ثمارها غض، وخضراء حامضة، ولم تعقد بعد.

- تبدي اهتماماً ملحوظاً بالحديقة المنزلية خلال تلك الأيام العصيبة تلك، وتظل تسقي الزرع، وتتأمل صبر النخيل.

- تخطف على تلك «الليتات» التي في المجلس، وتتأكد أنها كلها تشتغل.

- تنظر للمكيفات بوجل وخوف وعين مرصوصة لاحتمال خراب قد يبدو منها قريباً، وخاصة ذاك «الكمبريسور» العود الذي قيمته تقدر أن تشتري بها ثلاث ثلاجات من الكبار.

- ما تريد تسمع تلك الجملة التي يرددها الكثير: أمورك طيبة، خاصة في أيام الرماد المتبقية من الشهر.

- تشتهي «دياي بو مكينة» مع صحن حمص حَزّة الظهر العود، وغرشة «كولا» من الحجم العائلي باردة وايد.

- تكره مندوبي شركات العقارات وتلفوناتهم التي تأتي دائماً في غير وقتها، ومع الشخص الغلط، وفي الظرف الغلط، والود ودك ذاك الحين لو لقيته بتمرغه مرغاً لين يقول التوبة.

- تتفقد «التاير السبير» في سيارة الحرمة، ولا تدري شو كاظنك عليه، وليش تعابله الحين، خاصة أنه لم يستعمل منذ سنوات طوال، وهي لا تدري به أصلاً.

- تتلوم لو أنك كنت تعلمت لعبة كرة التنس الأرضي، لكان ذهبت بذاك الشورت الأبيض والفانيلة «لا كوست»، وتلك الحقيبة الرياضية الغالية إلى ملعب أحد الفنادق، يمكن ترتفع معنوياتك، ولو كان المخبأ خالياً.

- تظل تنبّش في المندوس القديم، يمكن صَارّ شيئاً من زمان وناسنه أو تنفض معاطف الشتاء التي لها جيوب بلا قياس، يمكن ربطة راقدة لوحدها من نسيان آخر الليل أو من تغير مدن السفر أو شيئاً من بَدَل السفر نسيته في بدلة سفر.

- تشتاق لجلسة المبرز وحدك مع زمزمية قهوة، تظل تعطي رأسك منها، ومطول على أغاني «ميحد حمد» القديمة.

- ودك تظهر له من التلفون ذاك الذي متصل ويعرض عليك خدمات شركته «DSFW» والمختصة بتنظيف خزانات المياه في المنازل.

- تنسى أن عندك هاتف «آيفون 17» برتقالي مُشعّ، وأنك تتعامل مع «الواتساب والإنستغرام ومنصة إكس» باستمرار، وأن هناك أموراً معلقة ومتعلقة بمضيق هرمز، وتظل تنتظر رسالة «SMS» أو إشعار من البنك أن السيولة عادت لمجاريها.