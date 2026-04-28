«أوبك».. معادلات الأمس وآفاق السيادة

في خطوة تعكس «الانتقال الواعي» من منطق الالتزام الجماعي التقليدي إلى أفقٍ أرحب من «السيادة المرنة»، جاء قرار الإمارات بانسحابها من منظمة أوبك وتحالف «أوبك+»، وذلك بعد عقود من التعاون البنّاء.

فمنذ انضمام أبوظبي إلى «أوبك» في ستينيات القرن الماضي، ثم استمرارية العضوية بعد قيام الاتحاد، شكّلت الإمارات ركناً ثابتاً في معادلة الاستقرار النفطي، وأسهمت في بناء توازنات دقيقة بين المنتجين والمستهلكين.

غير أن العالم اليوم قد تغيّر، ولم تعد خرائط الطاقة تُرسَم في غرف التنسيق الجماعي فحسب، بل أيضاً في مختبرات الابتكار، وفي استراتيجيات التنويع، وفي قدرة الدول على التكيّف السريع مع صدمات الجغرافيا السياسية.

ومن هنا، فإننا نقرأ القرار على أنه لا يعني بأي حال انقطاعاً عن إرثٍ ممتد من المسؤولية، بل إعادة تعريفٍ لهذا الإرث، بما يواكب تحوّلات سوقٍ لم تعد تحكمه معادلات الأمس وحدها.

فالإمارات اليوم، وبهذا القرار، لا تنسحب من المسؤولية بل تنتقل إلى صيغةٍ مختلفة منها، صيغة تمنحها مرونة أكبر في إدارة إنتاجها واستثماراتها، دون التفريط في دورها كفاعلٍ موثوق في السوق العالمية.

إنها لحظة انتقال من «الالتزام المُقيَّد» إلى «المرونة المسؤولة».. ذلك أن الإمارات، التي يعرفها العالم كوسيطٍ موثوق وشريكٍ مستقر، تؤكد عبر هذا القرار أن الاستقرار لا يعني الجمود، وأن التعاون لا يتعارض مع إعادة تموضعٍ تفرضه الجدوى التجارية، ومن ثم المصلحة الوطنية.

بل إن هذا التمركز الجديد يعزز قدرتها على التفاعل مع تقلبات السوق، ويمنحها مساحة أوسع للمساهمة في تلبية الطلب العالمي بكفاءة أعلى.

فاليوم، تغادر الإمارات «أوبك» من موقع الثقة بقدراتها الإنتاجية والتكنولوجية، متكئةً على ما راكمته من استثمارات جعلتها من بين الأقل كلفةً، والأدنى كثافةً كربونية في إنتاج النفط.

وهنا، يتجاوز القرار بُعده النفطي الضيق، ليعكس رؤية أوسع لقطاع الطاقة بوصفه منظومة متكاملة تمتد من النفط والغاز إلى الطاقة المتجددة والحلول منخفضة الكربون.

في العمق، لا يختصر القرار علاقة الإمارات بـ«أوبك» في لحظة خروج، بل يعيد صياغتها كعلاقة تاريخية تُستحضر قيمها وتُطوَّر أدواتها.

فالإمارات، التي أسهمت في استقرار السوق لعقود، تبدو اليوم ماضيةً نحو دورٍ أكثر استقلالية، دون أن تنفصل عن منطق التعاون الدولي، أو التنسيق مع الشركاء والمنتجين.

وبين الإرث والمستقبل، ترسم الإمارات مساراً يوازن بين سيادة القرار ومتطلبات السوق، في عالمٍ باتت فيه الطاقة عنواناً للصراع وأداةً لصناعة الاستقرار في آن واحد.