المغامرة

قليل من البشر، ينتمون إلى حياة المغامرة، يستأنسون بها، ويشحذون لها الهمم النبيلة، ليحلقوا في عالم مختلف، من الصعود الروحي، والبهاء الجميل كأنهم ينسجون إبداعاتهم، بشيء من الألم والصبر، والتضحية من أجل متعة ملهمة للبشر، تنسج على الفطرة الحقيقية، واقتباس منها ضوء آخر، جميل يشع في بهاء النفس، فما بين الإرادة والقوة سمات، بل فلسفتها بالحياة، من المستحيلات أن يتسلق المغامر الجبال الشاهقة في علوها فما هي الأمنيات التي تنتابه هل هي دهشة الحياة أم هي استثناء في كسر المألوف.

كنت أشاهد قبل أيام، المغامر «لوك نيقليقس»، على اليوتيوب، وهو يبدع في بناء بيت من الثلج، وسط ثلوج غمرت مساحات شاسعة، من الغابة، لم يتأثر برياح ثلجية باردة، وهو يُتمّ البناء الثلجي، ويهندسه على رؤيته، وفيما بعد يفترش فراشه على سرير من الثلج ويقيم حفلة الشاي لوحده، ويتناول طعامه وينام بسلام.

لدى لوك المغامر قناة يبث منها عدة مغامرات يقوم بها ويُنشِئ ابنه منذ الصغر على المغامرة، ليسير على خطاه.

هذه ثقافة تتجسّد وتولد من خلال المغامرة بالحياة، وتتجسّد بجمالية مطلقة في حوار المغامر مع ذاته، والطبيعة وسحرها وقيمها، تمهيد خطير لاكتشاف الحياة من جديد، بل تعكس المغامرة في سياق التجارب، البحث والتأمل والمعاناة، ليكتشف الإنسان من خلالها مدى قدرته على استيعاب الملهمات على قدر ما تذهب بعيداً في طور الأحلام، على قدر ما تستعصي الحياة يجد المغامر نفسه قادراً على محاكات نفسه.

المغامرة الفردية، ذات قدرات ثقافية لا تبصر إلا من خلال إحياء الذات وتعزيز التجارب بملهماتها ومهماتها المختلفة، وكما قال الفيلسوف الألماني إيمانويل كانط في عبارته الشهيرة «في الإرادة والعقل يكمن الخير»، أي الإرادة تعني الفعل والقدرة على الفعل، فالمغامرة سعي من أجل تحقيق القيم الإنسانية بكل تجلياتها النبيلة، خاصة في الرحلات الطويلة بين مدن العالم والسفر بمعالمه الجغرافية، المغامرة، في مسعى قواميس الإرادة، يبهرك ضوء الحياة، من خلالها، وواقعها المرير، لكن، تحلّق عالياً بهذا الامتنان الذي لا يقدر بثمن، تتفاوت المغامرات فيما بينها، إلا أجملها في سياق تسلق قمم الجبال الوعرة والأمواج العاتية، والتجديف بين الأنهار، والرياضات المائية واكتشاف الكهوف وسباقات مختلفة، بما تجسّد المغامرات هذا الحب العظيم لمفاهيم ثقافية من أزل الزمن، وهوايات عريقة وذات معنى من تجلي الإبداعات المختلفة من فصول المغامرات.