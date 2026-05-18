وطن الجدارة وريادة المستقبل

تواصل الإمارات كتابة تجربتها الاستثنائية كدولة لا تنظر إلى الخلف، بل تمضي في صنع المستقبل بثقةٍ واقتدار. فمنذ التأسيس، اختارت القيادة الرشيدة أن يكون التميز نهجاً، والإنجاز ثقافة، والريادة هدفاً لا يقبل التراجع أو المساومة.

اليوم الإمارات، وهي تحقق مراكز متقدمة في المؤشرات العالمية، ترسّخ نموذجاً حضارياً متكاملاً أعاد تعريف مفهوم العمل الحكومي والتنمية الحديثة. فمن قلب التحديات، ومن وسط العواصف السياسية والاقتصادية والأمنية في المنطقة، رسّخت الدولة مكانتها واحدة من أكثر دول العالم أمناً واستقراراً وازدهاراً، بفضل رؤية استشرافية آمنت بأن المستقبل يُصنع بالإرادة والعلم والاستثمار في الإنسان.

الإمارات ضمن قائمة أفضل عشر حكومات كفاءة وفاعلية عالمياً في مؤشر «تشاندلر للحكومات الرشيدة 2026» يُعد شهادة دولية جديدة على نجاح النموذج الإماراتي القائم على المرونة والابتكار وسرعة الإنجاز. إنه تتويج لمسيرة عمل مؤسسي يقوده فكر استثنائي جعل من الحكومة أداة لصناعة المستقبل، لا مجرد إدارة للحاضر.

لقد جاء هذا التفوق ثمرة قيادة آمنت بأن التنمية الحقيقية تبدأ من الإنسان، وأن الحكومات الناجحة تستبق المتغيرات وتحوّل التحديات إلى فرص للنمو. لذلك، تصدّرت الإمارات مؤشرات الابتكار الحكومي والقدرة على تحديد الأولويات الاستراتيجية والمرونة في تنفيذ الخطط، فيما حققت مراكز متقدمة عالمياً في جودة الخدمات الحكومية والتوظيف والرؤية طويلة المدى.

ورغم ما تتعرض له الإمارات اليوم من عدوان إيراني إرهابي سافر وغاشم، وما واجهته المنطقة من تهديدات ومحاولات عبثية استهدفت أمنها واستقرارها، أثبتت الإمارات أنها دولة عصية على الانكسار، تمتلك من الصلابة والجاهزية ما يجعلها قادرة على حماية مكتسباتها ومواصلة مسيرتها التنموية بثبات وثقة. فبينما ينشغل البعض بإدارة الأزمات وتصدير الشعارات الجوفاء ونشر الفوضى والإرهاب، كانت الإمارات تبني المستقبل، وتطلق المشاريع، وتعزز اقتصاد المعرفة، وتكرّس مكانتها مركزاً عالمياً لصناعة الفرص.

إن قصة الإمارات لا تختصر في كتب التاريخ بما تحقق من نجاح اقتصادي أو إداري، بل هي قصة وطن جعل من المستحيل ممكناً، ومن الطموح واقعاً، ومن الريادة أسلوب حياة. لذلك ستبقى الإمارات وطناً للجدارة، وعنواناً للمستقبل، ونموذجاً عالمياً يؤكد أن الأمم العظيمة تُبنى بالرؤية والعمل والإيمان بالإنسان.

والتجربة الإماراتية، إلى جانب تميزها بحجم الإنجازات المتحققة، تتميز كذلك بقدرتها المستمرة على تجديد أدواتها ومفاهيمها التنموية بما يواكب متطلبات العصر. فالدولة تمضي بخطى واثقة نحو ترسيخ اقتصاد المستقبل القائم على التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي والاستدامة، مستندة إلى بنية تشريعية مرنة ورؤية وطنية بعيدة المدى، مما جعلها بيئة عالمية جاذبة للكفاءات والاستثمارات والعقول المبدعة. حفظ الله الإمارات وأدام عزها في ظل بوخالد.