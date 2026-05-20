إنجازات تُعانق السماء

دبي (الاتحاد)

حقّق مجلس أبوظبي الرياضي إنجازات تُعانق السماء في خِضمِّ العديد من الاستحقاقات والمبادرات، التي يستضيفها ويشرف عليها أو يشارك فيها خارج الحدود أو كان داعماً لها في مختلف دول العالم، إيماناً منه بأن الرياضة ليست مجرد هواية، وأن العاملين فيها يشغلون أوقات فراغهم، أو أنها تبدو مجرد تظاهرة تبدأ وتنتهي بإطلاق صافرات النهاية وتتويج الأبطال. فقد أثبت مجلس أبوظبي الرياضي أهمية دور الرياضة في بناء منظومة العمل الإداري والفني، ولذلك ينافس منظومات إقليمية وقارية في المجال الرياضي، بإبداعات رجاله المتميزين، تحقيقاً لأهدافه وتطلّعاته في مختلف المجالات، فقد حقّق لرياضة الإمارات عامة ولمنظومة مجلس أبوظبي الرياضي إنجازاً، لا يقلّ عن تحقيق فرقنا ومنتخباتنا في المحافل الرياضية المختلفة. لقد سطّر المجلس اسمه بأحرف من ذهب في سجلِّ نجاحاته التي بدأت مع بدايات إشهاره، بحصد 7 جوائز ذهبية ضمن منظومة صناعة الرياضة في الشرق الأوسط، إحدى أهم الجوائز المتخصصة في القطاع الرياضي على مستوى المنطقة لمنظومات العمل المؤسسي بقيادة كوادره المتميزة، التي تعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق أهدافها الاستراتيجية في الميدان الرياضي بشقيه الفني والإداري. تنوّعت الجوائز وتعدّدت المكتسبات ورسّخ مجلس أبوظبي الرياضي اسمه ومكانه في عالم المنظومات الرياضية، بتحقيقه 7 جوائز ذهبية في فئة المؤسسة الرياضية لعام 2025، وفوز أمينه العام عارف العواني بجائزته الذهبية، تقديراً لمساهماته وإنجازاته ودوره القيادي في إدارة وتطوير مختلف مبادراته، فيما حظيت بطولة أبوظبي للألعاب الحكومية 2023 بلقب أفضل مبادرة لتعزيز المنصة المؤسسية من خلال برامجه المختلفة، إضافة لفوز ماراثون أبوظبي بدعم ورعاية أدنوك للعام نفسه، وكذلك فوز برنامج صيف أبوظبي الرياضي كمبادرة مجتمعية، بجانب فوز برنامج «أكتيف هب» في فئة أفضل برامج التعليم والتدريب الرياضي، وفوز بطولة مبادلة أبوظبي للإبحار الشراعي في فئة استخدام التكنولوجيا وتسخيرها لدعم المسيرة الرياضية في مختلف مرافقها. منظومة رياضية يقودها سموّ الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مؤسسة زايد الخير، ومعه كوكبة من قياداتنا الرياضية التي تؤمن بدور القطاع الرياضي في ترسيخ القيم المجتمعية، وبدور الرياضة في مواكبة الأحداث والمستجدات وبناء قدرات شبابنا في المنافسة في المحافل الخارجية، وتفوّقها في تنظيم مختلف الأحداث الرياضية والشبابية، فلهم منا كل الشكر والتقدير لنجاحاتهم المتميزة قارياً ودولياً.