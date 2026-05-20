الصحة أولاً.. رؤية إماراتية

الإمارات مستمرة في ترسيخ نموذجها التنموي القائم على الاستثمار في الإنسان، باعتباره الثروة الحقيقية والمحور الأهم في مسيرة البناء الوطني. وفي هذا الإطار جاءت التوجيهات السامية لقائد المسيرة المباركة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، باعتماد منظومة وطنية متكاملة للتأمين الصحي، لتؤكد مجدداً أن صحة المواطن وجودة حياته تمثلان أولوية وطنية راسخة.

القرار بتوفير مظلة تأمينية شاملة لجميع المواطنين يؤسّس لمرحلة جديدة من التطور الصحي المستدام، تقوم على التكامل بين إمارات الدولة، والارتقاء بكفاءة الخدمات الطبية، وتعزيز مفاهيم الوقاية، والتحول الرقمي، والابتكار في الرعاية الصحية.

تنطلق الخطوة من رؤية مستقبلية بعيدة المدى، لبناء نظام صحي أكثر مرونة وجاهزية، يواكب التحديات والمتغيرات العالمية، وفق أعلى المعايير الدولية.

وقد عبّرت ردود الفعل الواسعة من المواطنين عن حجم التقدير للمبادرة الإنسانية والحضارية، لاسيما أنها تعزّز الإحساس بالأمان الصحي والاجتماعي، وتخفف الأعباء عن الأسر، وتمنح الجميع فرصاً متكافئة للحصول على رعاية طبية متقدمة وعالية الجودة.

كما أن توحيد مستوى الخدمات الصحية بين مختلف إمارات الدولة يمثّل نقلة نوعية في مسيرة القطاع الصحي، ويعكس حرص القيادة الرشيدة على تحقيق العدالة في الخدمات، وضمان سهولة الوصول إلى الرعاية الصحية لكل مواطن، أينما كان.

الإمارات، بقيادتها الحكيمة، لا تنتظر المستقبل بل تصنعه، ولا تكتفي بمواكبة أفضل التجارب العالمية، بل تقدم نموذجاً متفرداً في جعل الإنسان محور السياسات والخطط والاستراتيجيات.

منظومة التأمين الصحي الجديدة رسالة وطنية وإنسانية تؤكد أن رفاه الإنسان وصحته وسعادته ستظل دائماً في صدارة الأولويات.

خطوة جديدة في مسيرة وطن اختار منذ البداية أن تكون التنمية فيه مرتبطة بكرامة الإنسان وجودة حياته.. وهي جوهر الرؤية الإماراتية للمستقبل.

تمتلك الإمارات اليوم منظومة صحية متقدمة قادرة على المنافسة عالمياً، مما يفتح المجال أمام مزيد من الشراكات والاستثمارات التي تدعم استدامة القطاع وترفع تنافسيته إقليمياً ودولياً.

الاستثمار في صحة الإنسان استثمار في مستقبل الوطن، وفي قدرة المجتمع على الإنتاج والعطاء والابتكار. شعور المواطن بأن صحته وكرامته وأمنه الصحي مصانة، ينعكس بصورة مباشرة على تماسك المجتمع وتعزيز جودة الحياة.

منظومة التأمين الصحي الجديدة محطة مفصلية في مسيرة التنمية الإماراتية، وعنواناً جديداً لنهج إنساني جعل الإنسان دائماً في قلب الإنجاز. حفظ الله الإمارات وأدام عزها في ظل بوخالد.