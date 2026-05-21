«آيسنار 2026»

معرض «آيسنار 2026» الذي اختتمت فعاليات دورته التاسعة بنجاح كبير أمس في عاصمتنا الحبيبة أبوظبي، يمثّل محطة نوعية تؤكد المكانة المتقدمة للإمارات في رسم ملامح مستقبل الأمن والاستدامة عالمياً، عبر استضافة الفعاليات الدولية المتخصّصة، وبناء نموذج أمني متكامل يقوم على الابتكار والاستباقية وتوظيف التكنولوجيا الحديثة في حماية المجتمعات وتعزيز الجاهزية الوطنية.

وجاء افتتاح ورعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، للحدث تأكيداً على اهتمام القيادة الرشيدة لقطاع الأمن الوطني ولقضايا الجاهزية المستقبلية، فيما عكست النسخة الأولى من «قمة أبوظبي العالمية للأمن المستدام»، التي أقيمت بمشاركة نخبة من القادة والخبراء وصناع القرار من مختلف دول العالم، حرص الإمارات على ترسيخ الحوار الدولي حول مستقبل الأمن في عصر التحولات المتسارعة.

حفلت أروقة وردهات المعرض بأجنحة الجهات المشاركة، حيث قدمت أحدث التقنيات والحلول الذكية في مجالات الأمن السيبراني، والمراقبة الأمنية، وحماية البنية التحتية الحيوية، إضافة إلى أنظمة الذكاء الاصطناعي وغرف العمليات المتطورة والطائرات من دون طيار. وقد عكست هذه المشاركات النوعية حجم التطور الذي يشهده القطاع والدور المتنامي للتكنولوجيا في رفع كفاءة الاستجابة وإدارة الأزمات.

الرسالة الأهم لـ«آيسنار 2026» أن الأمن لم يعُد مفهوماً تقليدياً وأنما منظومة شاملة تعتمد على التحليل الاستباقي والتكامل بين المؤسسات والتقنيات الحديثة. وهنا تكمن أهمية النقاشات التي شهدتها القمة حول مستقبل الحوكمة الوطنية، ودور الذكاء الاصطناعي في حماية استقرار الدول وصناعة القرار في أوقات الأزمات.

كما عكست القمة توجهاً عالمياً متنامياً نحو بناء شراكات دولية أكثر مرونة في مواجهة التحديات العابرة للحدود، خصوصاً في مجالات الأمن السيبراني وإدارة المخاطر والطوارئ. وقدمت الإمارات، نموذجاً متقدماً لدولة تستثمر في المعرفة والتكنولوجيا لبناء مستقبل أكثر أمناً واستدامة.

انعقدت هذه الدورة والعالم ينظر بتقدير عال للطريقة التي تصدت بها وتعاملت دولة الإمارات مع الاعتداءات الإيرانية الإرهابية الغاشمة، الذي تعرضت لها، وأدهشت المراقبين بجاهزيتها العالية وقدراتها الدفاعية والأمنية، والذي جاء ثمرة حكمة قيادة رشيدة وفكرها الاستباقي.

وفي ظل التحولات الدولية المتسارعة، يرسّخ «آيسنار 2026» القناعة بأن الدول القادرة على استشراف المستقبل وتبني الحلول الذكية تكون الأقدر على حماية مكتسباتها وتعزيز استقرارها، وهو النهج الذي تواصل الإمارات ترسيخه بثقة ورؤية بعيدة المدى. حفظ الله الإمارات وأدام عزها في ظل بو خالد.