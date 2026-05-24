«الزعيم الذهبي»

عندما أراد «الزعيم» العيناوي أن يحسم بطولة الدوري مبكراً كسب شباب الأهلي بالثلاثة، قبل أن يقسو على الشارقة بخماسية، وصولاً إلى خماسية الظفرة، ثم رباعية دبا، وعندما أراد أن يعتلي عرش مسابقة الكأس أجهض مغامرة فريق يونايتد في نصف النهائي، قبل أن يرد على تقدم فريق الجزيرة بهدف مبكر في النهائي برباعية، أكدت بما لا يدع مجالاً للشك بانه الأحق والأجدر بثنائية الموسم، وكأنه يصالح جماهيره بعد الحالة السلبية التي عاشها الفريق في الموسم الماضي. ومَن غير «الزعيم» يستحق لقب الفريق «الذهبي» في موسم الأرقام القياسية، حيث 29 مباراة متتالية دون هزيمة، وتفوّق واضح وصريح في مسابقتي الدوري والكأس. وتكاملت عناصر النجاح العيناوي في الموسم الذهبي من إدارة أحسنت اختيار مدرب كفء صهر عناصر الفريق في بوتقة واحدة، ناهيك عن اختيار لاعبين أجانب على أعلى مستوى في كل الخطوط، مع جماهير لا تعشق سوى لون البنفسج وترفع دائماً شعار «وراك وين ما تروح». والآن وقد أنهى «الزعيم» المهمة المحلية بدرجة نجاح كاملة لا بدّ أن يبدأ في فتح صفحة البطولة القارية، التي تقود صاحبها لبطولة الإنتركونتننتال ومونديال الأندية 2029، لاسيما أن الفريق سبق له أن تذوّق طعم اللقب القاري مرتين وشارك في بطولة القارات وكان أحد أهم الأندية في العالم التي قصّت شريط أول مونديال للأندية بثوبه الجديد.

××× علّمتنا كرة القدم أن البطولة تولَد من رحم المعاناة حدث ذلك مع الزمالك عندما تحدّى كل الظروف وتجاوز كل العقبات والأزمات، من بينها 18 حالة إيقاف قيد، وأثبت أن «القلب أهم من الفلوس» التي أنفقها منافسوه ببذخ ومع ذلك اعتلى الزمالك عرش الدوري وعاد إلى دوري الأبطال وحوّل الأهلي إلى بطولة الكونفدرالية. وحدث ذلك مع أرسنال الذي غابت عنه شمس البطولة منذ 22 عاماً وعاد هذا الموسم ليعانق البطولة، مستغلاً تعادل السيتي مع بورنموث ليكسب التلميذ أرتيتا أستاذه جوارديولا، الذي غادر قلعة السيتي بعد مسيرة حافلة بالنجاحات المحلية والقارية والعالمية. وحدث ذلك مع النصر الذي توقفت علاقته بلقب الدوري السعودي منذ 6 سنوات، وعاد هذا الموسم ليعانق اللقب على يد مدربه البرتغالي جيسوس، الذي نقل البطولة من الهلال إلى النصر، وهي أول بطولة دوري يحرزها الفريق في عصر «الدون» كريستيانو رونالدو، لتجفّف دموعه بعد خسارة بطولة النخبة الآسيوية 2 ومثلما غادر جوارديولا قلعة السيتي، سيغادر جيسوس قلعة النصر لانتهاء علاقته التعاقدية مع الفريق.!!