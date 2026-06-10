خميسيات

- أشياء لا تصدقها لما يحلف ذاك الرجل أو المرأة وهما يعملان إعلاناً لشيء، ولو كان طبياً، المشكلة أن إخواننا العرب جعلوا الطبيب الإلكتروني المولد رقمياً يتحدث، ويحلف بالإنجليزي أيضاً، المهم من تسمعهما يحلفان أنه مجرب، وأنهما صادقان، ويعقبان بتلك الجملة: انشر تؤجر! اعرف أن يدك والخلاء سواء.

- واحد يقول لك في الإعلان: إذا لم يعجبك المنتج نحن مستعدون لإرجاع فلوسك، هل سمعتم عن أحد دفعت له فلوساً وأرجعها عن طيب خاطر أو لأنه رجل عند كلمته، والله ما عجبني المنتج، تعال وروح واركض وراء الشركة التي رأسمالها «دكيكين» في أحد المستودعات في المنطقة الصناعية، مطالباً باسترداد ثمن المنتج الباير.

- الله يستر من بطولة كاس العالم هذا المرة، مب كورة، ولا رياضة، تفتيش أمني عالي المستوى، وضمان أمن قومي، وتدخل «FBI» وتحطيم أحلام الأفراد على خطوط الأجهزة الأمنية، أول حكم صومالي وأفضلهم آسيوياً ودولياً يمنع من الدخول بسبب شبهة قراصنة بحر الصومال أو أي شيء لا يعرفه العالم، لاعب سويسري أفريقي ممنوع، لاعب مغربي ممنوع، جمهور يريدون الحضور من أجل تشجيع منتخب بلادهم ممنوع، هناك هاجس المنع من أجل الخوف من البقاء على الأراضي الأميركية بلا رجعة، غير تفتيش المنتخبات الفقيرة، الكل منع من الدخول، صحفيون، لاعبون، وحكام ولا أدري إن كان هناك مدربون، وملاعب طبعانة ماء، وأخرى ليس لها طرق سهلة لتصلها، والوسيلة الوحيدة حافلات نقل عام، وقيمة التذكرة الواحدة في النهائي وصلت 9 ملايين درهم، والبطولة لم تبدأ بعد.. ربما نشهد أسوأ بطولة، وأغلى بطولة؟

- بطولة العالم في أميركا خربطوا توقيتات العالم، لا يعرفون يصلون صلاتهم في وقتها، ولا يعرفون ينامون في بيوتهم، ولا صبحهم من عصرهم، الكل في قارات العالم يلهث وراء أميركا وهذه البطولة متعددة التوقيتات، متباعدة المسافات.

- إذا صدق الألماني «يواخيم كيلمنت» في توقعاته المبنية على حسابات وخوارزميات فإن البطولة ستذهب أخيراً لمستحقيها منذ أزمان «الهولنديين» بسبب حسمهم المباراة النهائية أمام البرتغال، وإن البرازيل ستودع مبكراً، والأرجنتين ستقصيها اليابان، الغريب أنه لم يتوقع شيئاً للألمان!