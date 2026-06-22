بيض السلاحف

يمكن أن تفقد أي شيء في لحظة الإهمال أو السهو أو عدم الحرص، ولكن أن تفقد سلحفاة صغيرة في حوش المنزل، فإنه أمر غريب، حيث لا يمكن لها أن تتخطى الأبواب والجدار والحديقة!... سلحفاة صغيرة بحجم الكف أو حبة جوز الهند، لا تجوع إلا قليلاً، نباتية، تعجبها أوراق الخس أو ما شابهها من الأوراق الخضراء.. حكاية طويلة معها، رافقت ابنتي منذ المراحل الدراسية الأولى، وكأنها أحد أصدقاء الصفوف الصغيرة في الروضة ثم الابتدائي وحتى الثانوية، اختفت فجأة وكان الريح حملتها إلى البعيد أو أنها أنهت مهمتها في المرافقة والصحبة وقررت الرحيل، ولكن كيف؟! تعبت من مواساة الابنة حتى تنسى السلحفاة، وأنها لم تعد صغيرة، صمتت، ولكن حب السلحفاة باقٍ حتى الآن، قلت لها إن السلحفاة كبرت وقررت الرحيل للبحث عن الصغار في الحي أو أطراف المدينة، ظل كل من في البيت يتذكر تلك السلحفاة الصغيرة، والتي لم يكبر حجمها وكانت صحبة ووداً ورفيقاً وفياً، الآن مرحلة جديدة، قلت للابنة وتتطلب الانتباه أكثر، ربما رحلت السلحفاة إلى أطفال في الحي لديهم حاجة للعب أكثر، تقبلت الفقد ولكنها تأتي في الذاكرة عند الحديث عن الألفة والحب وجمال الحيوانات اللطيفة والجميلة، العصافير أو أسماك الزينة أو الفراشات، السلاحف من ألطف الكائنات، جميل في حبها للحياة، تقدم مثالاً على أن الحب والسلام يصنعان الطمأنينة والجمال، وعلى الرغم من الشكل العجيب، إلا أن سلوك هذا الكائن أروع وألطف، حتى السلاحف البحرية رائعة في سلوكها وإخلاصها، حيث تعود إلى الأرض والشاطئ، عندما يحين وضع البيض وتختار السواحل الرملية، تصعد وتسير مسافات ليست بالقصيرة، وتبذل جهداً كبيراً في الزحف والحفر عميقاً، ثم تضع بيضها لتأمين الصغار عند الفقس من أي شر أو أذى، السلاحف كائن رائع في كل شيء حتى في سيرها البطيء الواثق من الوصول إلى هدفه مهما نال منه التعب ومهما طال الطريق، لديها صبر لن تجد مثله في عالم الحيوان، أجمل شيء يمكن أن تحصل عليه من السلاحف، البيض النادر جميل المذاق، لا يناله أو يعرفه غير أهل السواحل والشواطئ، والتي يكثر فيها تواجد السلاحف، وأهمها الجزر والشواطئ الرملية وبعض مناطق شرق آسيا، عندما كانت سواحل الإمارات خالية وهادئة، كانت السلاحف تضع البيض الكثير ويغتنم محبو هذا البيض اللذيذ من أهل الساحل فرصة الحصول عليه، تغير الحال والآن تعيش السلاحف في حماية كبيرة وتسعد بأمان وسلام، في الزمن القديم لم نكن نعرف أن هناك أنواعاً من السلاحف نباتية وجميلة يمكن تربيتها، ويمكن أن تزين حديقة المنزل.