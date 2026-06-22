«الإمارات خط أحمر»

التقت الأسرة الإعلامية الإماراتية أمس، في دانة الدنيا وتحت شعار «الإمارات خط أحمر»، بمناسبة الدورة الحادية عشرة لمنتدى الإعلام الإماراتي، التي نظّمها نادي دبي للصحافة برعاية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس مجلس دبي للإعلام، وبحضور سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون بدبي، وبمشاركة نخبة من قيادات مؤسسات الإعلام الإماراتية ورؤساء تحرير الصحف المحلية وكبار الكُتّاب والقائمين على العمل الإعلامي في الدولة، إضافة إلى صُنّاع المحتوى والمؤثّرين الإماراتيين على مختلف المنصات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي.

انعقد المنتدى تحت شعار «الإمارات خط أحمر»، وهو يحمل في طيّاته رسالة وطنية واضحة تتجاوز حدود المناسبة إلى تأكيد ثوابت راسخة شكّلت على الدوام أساس نهج الإمارات ومسيرتها التنموية.

وحرص المتحدثون وفي مقدمتهم معالي الشيخ عبدالله بن محمد آل حامد، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، ومعالي الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس لجنة «الدفاع والخارجية» في المجلس الوطني الاتحادي، على تأكيد الثوابت الوطنية التي ينطلق منها الإعلام الإماراتي، ونجاحه في إبراز السّردية الإماراتية وتفوّقه في الأداء خلال الأزمة والتحديات الأخيرة التي تعرّضت لها فبراير الماضي.

وفي ذات الإطار كان التناول وتطلعات المستقبل مع بقية المتحدثين، ومن بينهم محمد العبار، رئيس مجلس إدارة «إعمار» والعميد عبد الناصر الحميدي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع.

وجرى التأكيد على أن المرحلة شديدة التعقيد، التي تعيشها المنطقة حالياً، تتداخل فيها التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية مع حرب مفتوحة على الوعي تقودها منصات رقمية عابرة للحدود، تتسابق فيها الشائعات والمعلومات المضلّلة مع الحقائق. وفي مثل هذه الظروف لا تقتصر أهمية الإعلام على نقل الخبر، بل تمتد إلى حماية الوعي العام وتعزيز الثقة وتقديم الرواية الدقيقة التي تستند إلى الحقائق والمعطيات الموثوقة.

أثبتت الإمارات خلال مختلف الأزمات والتحولات التي شهدها العالم في السنوات الأخيرة أنها تمتلك نموذجاً متكاملاً في إدارة التحديات، يقوم على الرؤية الاستشرافية والجاهزية المؤسسية والمرونة الاقتصادية. وواصلت ترسيخ مكانتها واحةً للأمن والاستقرار.

ومن هنا تبرز أهمية المنتدى كمنصة وطنية للحوار المهني المسؤول حول مستقبل الإعلام الإماراتي، ودوره في مواكبة التحولات الكبرى التي تشهدها صناعة الإعلام عالمياً.

«الإمارات خط أحمر» شعار يعبّر عن إجماع وطني راسخ بأن أمن الإمارات واستقرارها ومنجزاتها ومكانتها الدولية ثوابت لا تقبل المساومة، والحفاظ عليها مسؤولية مستمرة تتطلب وعياً ومهنيّة وتكاتفاً من الجميع.