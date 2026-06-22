يوم الأب

في يوم الأب، تخضر شجرة المعرفة، وتتفتح جداول الذاكرة، وتثري الغيمة، وردة برزت عند عتبة العينين، فلوّنت الرموش، ونثرت العطر رشات من ولهٍ، وعشق للأبدية. في يوم الأب نتذكر الذين صنعوا مجد الحياة، وسؤدد الوطن، وملأوا سجادة الصلاة، دعوات بأن يمنّ الله على الأبناء بالصحة، وعافية الأخلاق، ونقاء السريرة، في هذا اليوم، تعلو قامة الذاكرة وهي تسطع بجباه صنعت المستقبل، وعززت ركائز الحاضر، بمزيد من الحدب، وحماية من مدّ قد يُغرق قوارب السفر، أو جزر قد يطيح بأهداف الذاهبين إلى الأفق بأشرعة تمزقها سفاسف الرياح الهوجاء.

في يوم الأب، تزخر معاجم اللغة، بكلمات لم تتذكرها المخيلة، إلا عندما استيقظ العقل، على كف تربت على الكتف، وتقول هيا انهض فقد حان وقت العمل، ودق الجرس، كف تمنحك الأمل، وأخرى تدفعك إلى الماء كي تسري سفنك مختالة هيّابة، فيّاضة، بالأمنيات، وأنت.. أنت المعنى بحياة ملؤها الأمل، وحياة، دفؤها من مخمل الحاني، الباني، الساكن في الضمير.

في يوم الأب، أرى ما يخلب اللب، ويسلب القلب، ويتمكن من الروح، ويجعلها طائراً في فضاء، مفتوح على المدى، وفراشة، تعلق أجنحتها على ورقة وردة قانية مزدهرة بالعطر، ورواية تحكي قصة الذين سقوا النخلة العريقة كي نتذوق نحن طعم السكر في ضمير النخلة الأنيقة، ورواية تقص على الآتين، سر البهجة التي ملكت الألباب، وكل الأسباب، وصارت اليوم، لحناً أممياً، تفخر به الإمارات، كما تعتز به الأمم.

في يوم الأب تبدو الحياة مثل قصيدة مكتملة الأركان، في وزن البحر الطويل، يكتبها شاعر له في الأمنيات.

في يوم الأب تمر على الخاطر ابتسامة أب، ملأ الدنيا فرحاً، عندما كان يغدق منازل الألفة، بحكاية كأنها رواية الطير للشجرة، عن رحلة أبعد من مرمى النظر، وأقرب إلى الرمش. في يوم الأب، كل المشاعر تحشد جيشها، وتفدي الوطن أرواحاً كأنها أجنحة الطير، إيماناً بأن الوطن هو صانع الآباء، وهو المغزل الذي منه، تتلون قماشة الحياة، بجمال الطلعة، وكمال الهامة.

شكراً لكل أب صنع قامة بحجم وطني الإمارات، شكراً لكل أب سهر، لينام الأبناء مطمئنين، هانئين بمهد أروع من النجود، وأسعد من المروج. شكراً لكل أب، وضع كفه على كتف ابنه، وقال له سر، تناول خيط الأمل، وهناك ستجده عند عتبة باب المنزل، ثم حث الخطى، وبعد خطوتين سوف تنال المرتجى، في الإمارات، الآمال تأتيك إن كنت واسع الخطوات باتجاه المستقبل، الآمال تنحني لك طالما أنت في جيبك هوية، كتب عليها (دولة الإمارات العربية المتحدة) واصل الطريق، ولا تتوقف، سوف تنال ما تهواه وتريده، سوف تمسك على التقدم بكل ما تعنيه الكلمة، وكل ما ترمي إليه معاجم اللغة.