إمارات الذكاء الاصطناعي

يبدو أن عصرنا قادم بقوة الذكاء الاصطناعي، تقوده الإمارات محمولة على أكتاف مواهب وطنية عالية الجودة، تعمل بإرادة القوة، وصحة القيم والطموحات التي ترفع المنسوب عالياً كي تبقى الإمارات في الريادة، تلوِّن الوجود بألوان البهجة وجمال التطلعات وحسن سيرة القدرات. فالعقل في الإمارات يقول دوماً «تقدم ولا تتوقف، في التقدم يحدث الكمال».

وهكذا نرى في اجتماعات مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، في كل أسبوع نكون على موعد لقفزة نوعية في مسيرة دولتنا، وفي صباح كل أسبوع، نقرأ ما يقرؤه الفجر في عيون الشمس، ونرى ما يراه الطير بين أغصان الشجرة، ونسمع ما يسمعه البحر من وشوشة تثير في المشاعر بهجة الأحلام الزاهية. وبينما العالم يغط في سباق الأهواء، تعيش بلادنا هوى الانتماء إلى حياة كأنها النهر، تعطي ولا تسأل، وتقدم ولا تتوقف، وتمضي ولا يعرقلها سؤال، ولأنها بذرة تعلمت من النجمة كيف تمنح الضوء لعابر طريق، دون أن تسأله أين وجهته، لأنها موجة تمشط جديلة السواحل ببياض الطلعة، وتمضي حقباً نحو الأفق، تطالع نور نهضة حملتها الأيام على صهوة خيل، كف قصيدة، حيث الإمارات على موعد دائم مع التفوق في مختلف الميادين والصُعُد، وفي كل مناحي الحياة، وتبرز الإمارات في روعة التصوير، وبراعة القيم.

الإمارات تحقق كل يوم إنجازاً، وكل صباح يقدم أبناؤها إبداعهم على صفحات قلوب أحبت الوطن، وجودت في الحب، وعملت وأبهرت في البذل، وتفوقت وامتازت في العطاء بلا حدود. الإمارات في زمنها المنتمي إلى الفرح، تلوِّن أجنحة الطير بلون البحر، وتضع للألوان موازين حياة، ولا تطفئ مصابيحها ولا تتخلى عن الأمل، كون الأمل مفتاح الوصول إلى اللانهائي من النجاح والإنجاز. وتقول الإمارات لبنيها وعشاق طلعتها، خذوا من الحياة، لتعطيكم المزيد، وتزودوا، ولا توقفوا العربة، فإن الطريق طويل وأنتم المسافرون، أنتم عشاق البحر، أنتم موجته، وأنتم ملحه وسكره. خذوا ما اشتهيتم من نبع الصحراء، فإنها الكتاب، والخضاب، وهي التطلع المستجاب، هي الرضاب والرضى، وهي الانسكاب، وهي الصحراء، أنتم غيمتها، وأنتم الحقل، أنتم السهل، أنتم النهل، أنتم الحلم يمشي على رموش غزلان آمنت بأن الإمارات عشبها وعشقها ونسقها وسرها، وجهرها. أنتم.. أنتم الضوء والوضوء، أنتم ألق الجملة ساعة تورد معجم النهوض بعيونكم، السابحة في ألق النهار الإماراتي الجميل.