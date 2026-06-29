صيفٌ مختلف

تغيّرت النظرة لموسم الصيف في الإمارات، فبعد أن كان مرادفاً للهدوء أو انتظار انكسار حرارة الطقس، أصبح اليوم موسماً حافلاً بالأنشطة والفعاليات التي تجعل من البقاء داخل الدولة خياراً جذاباً لا يقلُّ متعة عن السفر إلى الخارج. ويأتي «صيف أبوظبي الرياضي 2026» نموذجاً بارزاً لهذا التحول، بعدما رسّخ مكانته كواحد من أكبر الأحداث الرياضية والمجتمعية الداخلية في المنطقة.

هذا التحوّل جاء ثمرة جهود متكاملة للعديد من الجهات، وفي مقدمتها دائرة الثقافة والسياحة، ومجلس أبوظبي الرياضي، ومجموعة «أدنيك»، و«أدنوك، ودائرة تنمية المجتمع.

الإقبال الكبير الذي تشهده النُّسخة الخامسة من الفعالية، والتي تختتم أغسطس المقبل، يعكس نجاح رؤية متكاملة تجمع بين الرياضة والترفيه والصحة والتواصل المجتمعي. ومن المتوقع أن تتضاعف أعداد الزوّار مع انطلاق الإجازة المدرسية، حيث تبحث الأُسر عن وجهات توفر لأبنائها أنشطة مفيدة وآمنة داخل بيئة مكيّفة تناسب أشهر الصيف.

وتتزامن هذه الرغبة مع متغيرات فرضتها الظروف العالمية، فارتفاع أسعار تذاكر السفر، وموجات الحر غير المسبوقة التي اجتاحت عدداً من الوجهات الأوروبية، دفعت كثيراً من العائلات إلى إعادة التفكير في خططها الصيفية، خاصة مع ما تقدُّمه الإمارات من عروض سياحية وفندقية وترفيهية تنافسية تجعل الإقامة المحلية أكثر جدوى من الناحيتين الاقتصادية والترفيهية.

«صيف أبوظبي الرياضي» تجاوز مفهوم البطولة أو المنافسة الرياضية، ليصبح منصة مجتمعية متكاملة. فتنوع الرياضات والأنشطة، واتساع المساحة، وزيادة عدد الملاعب والفعاليات، كلها مؤشّرات على استثمار حقيقي في جودة الحياة، وترجمة عملية لرؤية تجعل الرياضة أسلوب حياة، لا نشاطاً موسمياً.

كما أن تخصيص فعاليات للأسرة والمرأة وكبار المواطنين وأصحاب الهمم، وإدراج مناطق تحتفي بالتراث الإماراتي، إلى جانب إطلاق جلسات حوارية متخصّصة في الصحة والتغذية وجودة الحياة، يؤكد أن الحدث يحمل رسالة ثقافية وتوعوية بقدر ما يحمل بُعداً رياضياً.

لقد أثبتت أبوظبي خلال السنوات الماضية قدرتها على تحويل التحديات المناخية إلى فرص للابتكار، عبر تطوير بنية تحتية تستوعب فعاليات عالمية داخل مرافق حديثة ومكيّفة، بما يعزّز مكانتها وجهةً للرياضة والسياحة والفعاليات على مدار العام، وليس خلال المواسم المعتدلة فقط.

الاستثمار في الإنسان يبدأ بتوفير بيئة تشجّعه على الحركة، وتحافظ على صحته، وتُعزّز تواصله مع مجتمعه. وهذا ما يقدمه «صيف أبوظبي الرياضي» بامتياز، فهو لم يَعُد مجرد فعالية صيفية عابرة، وإنما تجربة وطنية تؤكد أن جودة الحياة أصبحت عنواناً ثابتاً في مسيرة التنمية الإماراتية، وأن الرياضة باتت جسراً يجمع أفراد المجتمع على قيم الصحة والنشاط والتفاعل الإيجابي. مجسِّداً رؤية قيادتنا الرشيدة ونظرتها للإنسان أغلى ثروات الوطن.