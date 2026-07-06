الأوركسترا الوطنية

في قاعة يملأها الفخر والاعتزاز اقتحم المكان حضورنا وتسابقت مع دعة جاءت لتعبر عن قصر المسافة الزمنية وجمال ما تحققه الدولة في واقعٍ يلمس القلب والروح والوجدان. أُسدِل الستار فوجدنا جيشاً من العازفين وقد أعدوا عدتهم للتناغم مع أهوائنا ومزاجاتنا وعندما حدث العزف وجدنا أنفسنا بين تيارات تجرف مشاعرنا تارة وأنغام تعدنا بالمستحيل تارة أخرى. عزفوا ما لم نتمكن من تحمله فكل آلة لها حضورها وأسباب اختفائها في نوتة أو ظل آلة أخرى. ترتفع الأنغام وتقترب الحكايات ويفتح الماضي شبابيكه المنسية هناك تتراوح أفكار العقل بين أصداء للطفولة وثورة للشباب وحب قاهر وموضوعات في بالغ الجد والأهمية. وعندما حضر العود لم يكن وحيداً، فبين أوتاره الحالمة شممت رائحة العود كما تصورت نفسي مع زرياب وفي أحد مجالس الأندلس أتحدث مع ولادة بنت المستكفي، سألت نفسي:«وهل للعود وصوته الشجي رائحة؟»

وفي خلوة الذات على الرغم من كثرة الحاضرين حضرت الموسيقى الوطنية بمعزوفات ومقاطع تغنى بها الفنان جابر جاسم تلك التي تصادقنا معها في مرحلة الشباب واتصلنا بمن نحب لنسمعهم إياها في الأكثر والأقرب تعبيراً بما تجيش به قلوبنا. كانت تلك الفقرة قمة في تدفق الدم في عروقنا فقد ارتوت ذاكرتنا وحضرت صور حفظناها بعيداً في أذهاننا. شعرت بأني في أمس الحاجة للشعور بالفرح مهما كلفني الأمر.. كل ذلك فعلته آلات النفخ والوتريات، وكذلك الطبول والدفوف وما وقع بينهما من مبهجات الوجدان.

تحفة فنية تشرف عليها شابة تخجلك دماثة خلقها إلا أنها جادة ومخلصة فيما تقدمه لوطنها. تعلمت من هذه التجربة أن الموسيقى غذاء للتسامح والتصالح مع الذات وأن تعليم الموسيقى في المدارس يرفع التذوق الفني ويهذب الروح ويترك مساحات شاسعة لاحتواء الآخر حتى وإن كان آخر. هذا الحفل النهائي لهذا الموسم الأول ولكن الشعور الذي انتابني شعرت أني في عاصمة الثقافة والإنسانية التي تقضي عدالتها باحتواء البديع لا غيره.

للعارفين أقول، شكراً للشيخة علياء القاسمي، المدير التنفيذي للأوركسترا الوطنية نحن «فخورين بالإمارات» وببنات زايد، فمنذ أن حضرت الحفل الختامي صرت استرجع لحظاتي بطريقة وصفها جلال الدين الرومي بقوله «عندما أصمت، أسقط في المكان الذي يكون فيه كل شيء موسيقى». عيشي بلادي.

تعلمت من هذه التجربة أن الموسيقى غذاء للتسامح والتصالح مع الذات