المعسكرات الصيفية

تمثّل الإجازة الصيفية فرصة ثمينة، قد تصنع فارقاً في حياة الطالب، إذا أُحسن استثمارها، إذ لم تعُد مجرد فراغ زمني بين عامين دراسيين، خاصة ونحن نشهد استحواذ الهواتف الذكية على ساعات طويلة من يوم الأبناء، ومن هنا تبرز أهمية المبادرات الوطنية، التي تمنحهم بديلاً أكثر فائدة وإلهاماً، وتفتح أمامهم آفاقاً أوسع لاكتشاف الذات وبناء الشخصية.

وتكتسب المعسكرات الطلابية الصيفية التي أطلقتها وزارة التربية والتعليم أمس، وتستمر حتى 23 أغسطس المقبل أهمية خاصة، لأنها تقدم نموذجاً متقدماً للاستثمار في الإنسان، وتترجم رؤية الدولة التي تضع بناء الكفاءات الوطنية في مقدمة أولوياتها. فالمعسكرات بيئات تعليمية متكاملة تجمع بين المعرفة والتجربة، وبين المتعة والانضباط، وبين تنمية المهارات وتعزيز القيم. وتخاطب هذه المعسكرات اهتمامات الطلبة، عبر برامج أكاديمية ورياضية وتقنية وثقافية ومهنية، إضافة إلى برامج تعزّز الهوية الوطنية والعمل التطوعي والثقافة المالية والأمن والسلامة. وهذا التنوّع يمنح كل طالب فرصة حقيقية لاكتشاف موهبته، وتنمية شغفه، واكتساب خبرات عملية، قد تسهم في رسم ملامح مستقبله العلمي والمهني.

كما أن إشراف نخبة من الخبراء والمتخصصين، إلى جانب الشراكات الواسعة مع المؤسسات الوطنية، يمنح هذه المعسكرات قيمة مضافة، ويؤكد أن بناء الأجيال مسؤولية مشتركة، فكل ساعة يقضيها الطالب في التعلم والتجريب والحوار والعمل الجماعي، هي استثمار يعود بالنفع عليه وعلى وطنه.

ويبقى الدور الأكبر للأسرة، فهي القادرة على تحويل هذه المبادرات إلى تجربة ناجحة، بتشجيع الأبناء على المشاركة، وغرس القناعة بأن الإجازة مساحة للنمو واكتساب الخبرات، فالموهبة تحتاج إلى من يكتشفها، والمهارة إلى من يصقلها، والطموح يحتاج إلى من يفتح له الأبواب.

ولعل أجمل ما في هذه المعسكرات أنها لا تكتفي بصناعة المهارات، وإنما تصنع أيضاً ذكريات لا تُنسى. فالطالب يغادرها محملاً بخبرات جديدة، وصداقات ملهمة، وثقة أكبر بقدراته، إلى جانب قيم التعاون والانضباط وروح المبادرة، وهي مكاسب، وإن لم تُقس بالأرقام، تبقى من أعظم ما يخرج به الأبناء من الإجازة الصيفية، لأنها تسهم في بناء شخصية متوازنة، أكثر وعياً بنفسها، وأقدر على العطاء لوطنها ومجتمعها.

لقد نجحت الإمارات في تحويل كثير من التحديات إلى فرص، وها هي تنظر إلى الإجازة الصيفية بالمنظور ذاته، فتجعل منها منصة لبناء العقول، وتعزيز الثقة، وإعداد جيل يمتلك المعرفة والمهارة وروح المبادرة. إنها رسالة واضحة بأن الاستثمار الحقيقي لا يبدأ بالمباني ولا بالتقنيات، بل بالإنسان، لأنه الثروة الأغلى، وصانع المستقبل، والضامن لاستدامة الإنجازات.