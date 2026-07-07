الأحلام وحدها المنقذ من الانكسار

ما الذي يجعل الإنسان يصاب بالعمى، يفقد الرؤية والرؤيا؟ أعتقد أنه غياب الحلم، الحرمان من الحلم، الشعور بالوحدة، لأنه لم يعد في الإمكان أحلام تأتي أو أحلام تتبع أو أحلام منتظرة، فحينما يمنع الإنسان من نعمة الحلم يحكم عليه بالهلاك، الإنسان بلا حلم يعني إنساناً في طريقه للأفول والغياب، الحلم وحده يمكن أن يعطي للحياة متعة وفرحة وأملاً، الحلم هو بصيرتنا نحو أهداف حقيقية ومتوقعة، وربما لا تكون صعبة المنال، هي أحلام تسبقنا.. وأحلام نسبقها.

بالحلم تم التخطيط لبلدان ومشاريع وإنجازات إنسانية كبيرة، بالحلم حقق الإنسان كل هذه الثورات في العالم على كافة الأصعدة، بدءاً من تحرير العبيد، وبناء مكتبة الإسكندرية والأهرامات، ومسارح وساحات روما، لولا حلم الإسكندر الكبير في عمره الصغير والقصير لما صار ذلك المجد لروما، ولولا حلم نيوتن وسقوط التفاحة لكانت تغيرت مسائل فيزيائية، اليوم تبنى عليها نظريات كبيرة في حياتنا وأعمالنا، لو لم يحلم أهل لندن وباريس بالمقاومة وبالخلاص لبقي هتلر وقواته تحتل ساحة الطرف الأغر وساحة الجمهورية لأعوام طوال، كان يمكن لصقر قريش عبد الرحمن الداخل أن يرضى بسقوط دولة بني أمية في الشرق، ولا يذهب بحلمه راجلاً سابحاً وممتطياً ضعاف الأبل ليصل للمغرب، ويعبر بجسده المنهك، وحلمه الباقي لإقامة الحضارة العربية والإسلامية والخلافة في الأندلس، لولا الحلم لما كان هناك صباح من عمل وأمل، الحلم ليس فقط مغامرة، ولكنه سعادة، سعادة إن تحقق هذا الحلم، وفرحة بالتجربة وبالانتظار وباللهفة للشعور بالرضا إن لم يتحقق ذلك الحلم.

الشعوب تحلم، الفرد يحلم، الدول تحلم، وحده الحيوان لا يشعر بمتعة الحلم والاختيار، لذا كل أمور الحاضر مبنية على أحلام الماضي، وكل أمور المستقبل مبنية على أحلام اليوم، ومن يفرط في الحلم فقد فرط في الحياة والعيش الصحيح، لذا دائماً ما تدافع الناس عن أحلامها، فالحلم صنو الحرية، لا يأتيان هكذا دون دفع ثمن، والثمن عادة ما يكون دم القربان والتقديم والتضحية، لذا هما متلازمان عند الإنسان، ومتى ما تخلى الإنسان عن حريته وأحلامه بات عبداً مقيداً أسير ذله وهوانه وضعفه.

تستطيع أن تميز الإنسان فاقد الحلم من شحوب في ماء الوجه، لن يتعوض أبداً، واضطراب في أعضاء الجسد فلن تقدر على الصمود كثيراً، لذا لا تسلب شخصاً حلمه، لأنه حكم بالموت البطيء عليه، والأحرار في الدنيا لا يقبلون دائماً، ولا يستسلمون أبداً لسارق الأحلام.. سالب الحياة!