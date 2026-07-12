تكريم التفوق وصناعة المستقبل

لحظة إعلان نتائج الثانوية العامة في دولة الإمارات ليست مجرد مناسبة تعليمية تتكرر كل عام، بل محطة وطنية تتجدد فيها رسالة الدولة بأن الإنسان سيبقى أغلى ثرواتها، وأن العِلم هو الطريق الأقصر إلى المستقبل. لذلك، فإن احتفاء القيادة الرشيدة بأوائل الثانوية العامة ليس تقليداً سنوياً فحسب، ولكنه رسالة وطنية تؤكد أن التميز قيمة راسخة، وأن المتفوقين هم شركاء في صناعة الغد.

وقد رسّخ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، هذا النهج الحضاري منذ سنوات، حين جعل من تكريم المتفوقين والاحتفاء بإنجازاتهم تقليداً وطنياً ينتظره الجميع. فلا يكتفي سموّه بإعلان أسماء الأوائل وتهنئتهم، بل يحرص على التواصل معهم ومشاركتهم فرحة الإنجاز، وحثّهم على مواصلة الاجتهاد، في مشهد يعكس قُرب القيادة من أبنائها، ويجسّد إيمانها الراسخ بأن الاستثمار الحقيقي يبدأ من الإنسان.

وجاءت تهنئة سموّه، أمس، لأوائل الثانوية العامة على مستوى الدولة امتداداً لهذه الرؤية، حيث قال: «نبارك لأبنائنا وبناتنا أوائل الثانوية العامة على مستوى الدولة… ونبارك لأسرهم التي سهرت وتابعت وساندت… ونبارك لمعلميهم الذين غرسوا فيهم حب العلم والاجتهاد». كلمات حملت تقديراً لكل أطراف منظومة النجاح، وأكدت أن التفوق ثمرة تكامل بين الطالب وأسرته ومدرسته، في وطن وفَّر أسباب التميز، وجعل من التعليم أولوية وطنية لا تتقدم عليها أولوية.

وحين أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بقوله: «نفخر بكم جميعاً… وواثقون بأنكم ستكونون جزءاً من صناعة مستقبل الإمارات»، ثم شدّد على أن التعليم سيبقى المشروع الوطني الأكبر، وأن أبناء الإمارات هم الرهان الرابح في الحاضر والمستقبل، فإنه كان يؤكد أن بناء الإنسان سيظل حجر الأساس في مسيرة التنمية، وأن الاستثمار في العقول هو الاستثمار الذي لا يعرف الخسارة.

ولذلك، لم يَعُد مستغرباً أن تتسابق الجامعات الوطنية والمؤسسات التعليمية إلى تقديم المنح الدراسية الكاملة للأوائل والمتميزين، إدراكاً منها أن هذه الطاقات الوطنية تُمثل ثروة الإمارات الحقيقية، وأن كل طالب متفوق اليوم هو مشروع قائد أو باحث أو طبيب أو مهندس يسهم في مواصلة مسيرة الإنجازات.

إن أجمل ما يميّز التجربة الإماراتية أنها لا تنتظر النجاح حتى تحتفي به، بل تصنع بيئته، وترعى أسبابه، وتكرّم أصحابه منذ البدايات. وهكذا يصبح التكريم رسالة تحفيز، ويغدو التفوق ثقافة مجتمعية، ويتحول التعليم إلى جسر تعبر عليه الإمارات بثقة نحو مستقبل أكثر ازدهاراً وريادة.





