رحلة بحرية

أمتع الرحلات وأكثرها إثارة وجمالاً الرحلات البحرية، يبدو الماء رقيقاً ورائعاً، والأمواج ترحل على سطحه إلى البعيد، بالتأكيد ترافقه أحلام وخيالات عشاق النهر أو البحر، هذه الأمواج الراحلة إلى ما لا نهاية، تشبه الموسيقى الحالمة.. الماء كائن ينبض بالحياة، يغني، يتحدث، يبتسم ويغضب، يحمل روح القادم من الأمنيات البعيدة والقريبة، باعث الأحلام الجميلة، الرحلة البحرية بالتأكيد لا تشبه الرحلات الصحراوية أو الجبلية. هذا اللون الطاقي القوي مع الطمي أو الطين عند مصبات الأنهار أو عند غضبة، حيث تتحول الزرقة إلى مزيج من الأزرق والزبد الأبيض وألوان التربة الذهبية، عند المصبات أو عبور الأرض الطينية، إنه كائن حي يتفاعل مع المتغيرات التي تقع عليه، في حالات الغيم والسحب التي تحجب الشمس، يتحول إلى اللون النيلي الجميل، في الصفاء والأشعة الشمسية القوية، يتحول إلى اللون الأزرق أو الفيروزي الجميل، وحده الماء واهب الحياة والنمو والازدهار. لي تجربتان في الرحلات النهرية والبحرية، الأولى في الإمارات، إلى جزيرة دلما وجزيرة صير أبو نعير، بحر ممتد أزرق وجميل، بحر مخاتل بين الهدوء واحتمالات التغير والخطر، إن هبت عاصفة أو غضب البحر يزدان بالطيور العابرة أو المحلقة فوق المراسي وأطراف الجزر، كذلك تمر سفن عابرة، وحاملات النفط إلى البلاد البعيدة أو سفن الصيد والسفر إلى الموانئ الخليجية. المواسم الآمنة في الرحلات البحرية بالتأكيد بعيدة عن فصل الشتاء الذي تتغير فيه الحالات الجوية، حيث البحر لا يؤتمن على هدوئه أو مخاتلته، فقد يغضب في أي لحظة لا يعلمها غير الله. ولي تجارب كثيرة في الرحلات البحرية والنهرية في شرق آسيا، طبيعة مختلفة تماماً عن بحر الإمارات والخليج، هناك أنت محاط بالغابات والأشجار الكثيفة والتكوينات الصخرية العالية، ولكنها تلبس حلة زاهية من الاخضرار، الذي لا يمكن أن ترى بسببه الصخور أو الأرض، بل كتلة من الغابات المتراصة، والخلجان البديعة والممرات والكهوف بين التكوينات الصخرية.. جزيرة (كرابي) مثلاً في (بوكيت) آية في الجمال وروعة ما خلق الله من أرض وتكوينات صخرية تلبس ثوباً من الأشجار العالية والاخضرار، الزورق ينطلق كالسهم والبحر يغني مع ضربات الموج، قد تتغير حالة البحر إذا هبت الريح، ولكن حب الانطلاق وجمال الطبيعة يمحوان اهتزار الزورق وصعود الأمواج، ثم يبتسم البحر.