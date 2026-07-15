حرب السموم

لم تعُد المخدرات تُهرَّب عبر الحدود فقط، وإنما أصبحت تتسلل إلى الهواتف الذكية وغرف المراهقين ومنصات التواصل، تتغير طبيعة المعركة، ويصبح الرهان الحقيقي هو من يسبق الآخر: الدولة أم الجريمة؟.

العالم يواجه جيلاً جديداً من المخدرات لا يشبه ما عرفه سابقاً. مواد تخليقية تُصنع في مختبرات سرية، وشبكات ترويج تستخدم تقنيات التشفير والإنترنت المظلم، وأساليب تستهدف اليافعين بذكاء يواكب الثورة الرقمية. ولم تعُد الخطورة محصورة في انتشار السموم، وإنما في قدرتها على الوصول إلى الضحية من دون أن تغادر غرفتها.

وسط هذا المشهد، تبدو التجربة الإماراتية جديرة بالتأمل؛ لأنها اختارت خوض المواجهة بعقل المستقبل لا بأدوات الماضي. فالمعادلة لم تعُد تقوم على مطاردة المروجين فقط، وإنما على صناعة مجتمع يصعُب اختراقه. وهذه هي الفلسفة التي تقف خلف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات، والتي جمعت بين الحزم الأمني، والتكنولوجيا، والوعي المجتمعي، والعلاج، وإعادة التأهيل.

القوة الحقيقية لأي منظومة لا تُقاس بعدد الضبطيات وحدها، ولكن في قدرتها على منع الجريمة قبل وقوعها. ولهذا استثمرت الإمارات في الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، وشددت الرقابة على المنافذ بأنظمة ذكية، وطوّرت أدواتها لملاحقة شبكات الترويج الرقمي، في سباق لا يتوقف مع عصابات باتت هي الأخرى تستثمر في التكنولوجيا.

كما أن الإمارات تعاملت مع التعاطي بمنظور إنساني لا يقل أهمية عن البُعد الأمني. فالمتعافي ليس رقماً في ملف، بل إنساناً يستحق فرصة جديدة، ولهذا جاءت منظومة العلاج والتأهيل وإعادة الدمج، ومعها خدمة «حصن»، لتؤكد أن إنقاذ الإنسان هو الوجه الآخر لحماية الوطن.

وأخطر ملامح هذه الحرب تكمن في أنها لم تعُد تستهدف الحدود بقدر ما تستهدف العقول. فكل هاتف ذكي قد يتحوّل إلى منفذ للتضليل، وكل رسالة مجهولة قد تكون بداية لاستدراج مدروس، ما يجعل المسؤولية جماعية بامتياز. فنجاح أي استراتيجية وطنية، مهما بلغت كفاءتها، يظلُّ مرهوناً بوجود أسرة يقظة، ومدرسة واعية، وإعلام مسؤول، وشباب يمتلكون من الوعي ما يجعلهم يميزون بين الحرية الحقيقية والوقوع في فخ الاستغلال. فالمجتمعات لا تُهزم لدى اشتداد المخاطر عليها، وإنما عندما تتراجع مناعتها الفكرية والأخلاقية، ولذلك الاستثمار في الوعي سيبقى دائماً أقل كُلفة من مواجهة نتائج الغياب.

وفي معركة تتبدل أدواتها كل يوم، يبقى الرهان الأكبر على وعي المجتمع. فالأوطان لا تحميها الأسوار وحدها، ولكن يحميها إنسان واعٍ، وأسرة متماسكة، ومؤسسات تعمل بروح الفريق. وعندما تجتمع هذه العناصر، تصبح مكافحة المخدرات مشروعاً وطنياً متكاملاً، لا مجرد مهمة أمنية.. وتتحول الحصانة إلى أسلوب حياة.