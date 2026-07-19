بين طرقات جبال كردستان- 2

في تلك الزيارة بالشتاء القارس لإقليم كردستان العراق، خُتم جوازي حينها بسمة للزيارة أو فيزا لدخول الإقليم الذي تحده إيران من الشرق، ومن الغرب سوريا، ومن الشمال تركيا.

ويتألف الإقليم من أربع محافظات: أربيل والسليمانية ودهوك وحلبجة، عاصمته الجميلة أربيل أو«هولير» بالكردية، ويزيد عدد سكانه على ستة ملايين ونصف المليون نسمة، وأربيل من أقدم المدن في العالم حيث يعود تاريخها إلى خمسة الآف سنة، تكثر فيها التلال والمواقع الأثرية لمختلف الحضارات التي مرت هناك، منها قلعتها التاريخية التي تُعد رمزاً للمقاومة طوال كل الغزوات والحروب التي مرت على المدينة، لعل حصار المغول يعد الأشهر.

التجوال في القلعة يمنحك شعوراً بالعودة عبر الزمن. كيف صمدت هذه القلعة كل هذا الزمن، بينما الزيارة إلى «قيصري بازار» المجاور تمنحك الفرح والسعادة وتلك الحيوية التي تضفيها بعض الأماكن على الروح، حيث تستقبلك روائح التوابل الكردية من بعيد، وتتعالى أصوات الباعة والمنادين والمتسوقين في ذلك المكان وكأنك في مشهد سينمائي، ويتجلى كرم الضيافة وأصالة التراث بطيب المحيا واللقاء.

بعد مغادرة صخب المدينة، تكون وجهتك ثانية نحو الشمال، حيث تفتح جبال كردستان طرقاتها لتكشف عن لوحة طبيعية مذهلة ومتنوعة تهمس مع الطبيعة في كل فصل من فصول السنة بلحن ولون جميل ومختلف.

في ذاك الطريق لا بد من وقفة ظهراً عند شلال «كلي علي بك»، حيث تلتف الطرق بين الجبال الشاهقة والوديان العميقة، لتصل إلى مياه الشلال الباردة التي تتدفق وسط الصخور الصلبة، هناك لا بد من غداء بكرم كردي وسط الطبيعة والاسترخاء بعيداً عن ضجيج العالم، حيث لا شيء يسمع صوته هناك إلا الماء المتدفق في أنشودة قديمة بين الصخر والماء.

أكمل مسير رحلتك بزيارة «مصيف شقلاوة» أو «رواندوز»، هناك ستشاهد بساتين من الجنة فيها الفاكهة والطبيعة الجبلية ذات النسمة الباردة واللطيفة، وإطلالات وادي «كلي علي بك» وجمال الجبال المكسوة بالخضرة في الربيع أو الثلوج البيضاء كما شاهدناها في ذاك الشتاء.

ولا يطيب المسار في تلك الديار الجميلة والدافئة بقلوب أهلها وكرمهم دون أن تتذوق الأطعمة الكردية التقليدية، مثل «الدولمة» الكردية الشهيرة وخبز التنور الطازج الذي تذوقته في كل مدن العالم، لكنه في جبال كردستان كان الأشهى والألذ، خاصة في ذاك الشتاء القارس، ومع أنشودة البياض الذي يحيط بك من كل جانب.