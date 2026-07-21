اقتصاد الثقة

قد تتشابه الأرقام في الاقتصاد، لكن القصص التي تقف خلفها لا تتشابه أبداً. وحين تقترب التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات من حاجز التريليوني درهم خلال ستة أشهر فقط من العام الحالي 2026، فإن الخبر الحقيقي لا يكمن في الرقم ذاته، وإنما في المعنى الذي يحمله. فالأرقام قد تُحصى، لكن الثقة لا تُصنع إلا عبر سنوات من العمل، ووضوح الرؤية، والوفاء بالوعود. لهذا بدت كلمات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وهي تؤكد أن هذه النتائج «ليست بيانات تجارة فقط» مفتاحاً لفهم المشهد بأكمله. فما نراه اليوم هو حصاد مشروع اقتصادي لم يراهن على ردود الفعل، وإنما على استشراف المستقبل، ولم ينتظر تحولات العالم، لكن استعد لها مبكراً. اللافت في هذه النتائج أن الصادرات غير النفطية أصبحت تتقدم الصفوف، مسجلة رقماً تاريخياً جديداً. وهذه ليست مجرد زيادة في قيمة الصادرات، وإنما إعلان واضح بأن الاقتصاد الإماراتي يرسّخ انتقاله من اقتصاد يستهلك الفرص إلى اقتصاد يصنعها، ومن سوق جاذبة إلى شريك مؤثر في حركة التجارة العالمية. وفي عالم تتسارع فيه التحولات الاقتصادية، وتتعقد فيه سلاسل الإمداد، وتفرض الجغرافيا السياسية حساباتها على الأسواق، تبدو الإمارات وكأنها تقدم نموذجاً مختلفاً، نموذجاً يقوم على الانفتاح لا الانغلاق، وعلى الشراكات لا العزلة، وعلى تنويع مصادر القوة عوض الارتهان لمصدر واحد. ومن أجمل ما تكشفه هذه الأرقام أنها جاءت في زمن يواجه فيه الاقتصاد العالمي اختبارات متلاحقة. ففي الوقت الذي تتراجع فيه وتيرة النمو في كثير من الأسواق، تواصل الإمارات تحقيق قفزات نوعية، مدعومة ببنية تحتية عالمية، وتشريعات مرنة، واتفاقيات اقتصادية فتحت أبواباً جديدة أمام المنتج الوطني، ورسّخت حضور الدولة مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار والخدمات اللوجستية. بناء اقتصاد قوي لا يبدأ عند الموانئ ولا ينتهي عند المنافذ الجمركية، ولكنه يبدأ من القرار، ومن الرؤية التي ترى في كل تحدٍّ فرصة، وفي كل متغير مساحة جديدة للنمو. وهذه هي الفلسفة التي جعلت الإمارات تحوّل الإنجازات إلى مسار مستدام، لا إلى نجاحات عابرة. لهذا، فإن الرقم الذي يقترب اليوم من تريليوني درهم لا يعتبر مجرد إنجاز اقتصادي، وإنما عنوان لمرحلة جديدة عنوانها الأكبر أن الثقة أصبحت واحدة من أهم صادرات الإمارات إلى العالم، ثقةٌ في اقتصادها، وفي مؤسساتها، وفي قدرتها الدائمة على تحويل الطموح إلى واقع، والواقع إلى أرقام تتحدث بلغتها التي يفهمها الجميع. حفظ الله الإمارات وأدام عزها في ظل بوخالد.