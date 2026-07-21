نحن لا نلتفت للخلف

هناك أممٌ تقيس الزمن بما مضى، وأممٌ تقيسه بما هو قادم. والإمارات اختارت منذ زمن بعيد أن تجعل بوصلتها نحو الأفق، لا نحو المرآة.

وحين تعلن شركتنا الوطنية «أدنوك» استثماراً جديداً لتطوير الغطاء الغازي في حقل أم الشيف، فإن الخبر لا يقتصر على مليارات الدراهم أو ملايين الأقدام المكعبة من الغاز، ولكنه يروي حكاية عقل لا يتوقف عند حدود الممكن، وإنما يبحث دائماً عن الممكن التالي.

في عالم النفط، الحقول الناضجة تعني، لدى كثيرين، بداية العد التنازلي. أما في الإمارات، فهي بداية فصل جديد من الابتكار. هنا لا يُنظر إلى الحقل على أنه استنزف أفضل ما لديه، بل باعتباره ما زال يحتفظ بفرص كامنة، تحتاج إلى العلم أكثر مما تحتاج إلى الحفر، وإلى الفكر أكثر مما تحتاج إلى الآلات.

فلسفة صنعت قصة نجاح الإمارات في مختلف القطاعات، فلسفة تقوم على تعظيم القيمة، لا تعظيم الاستهلاك. فكل مورد طبيعي يجب أن يُدار بأعلى درجات الكفاءة، وكل فرصة يجب أن تتحول إلى فرصة أكبر، وكل إنجاز ينبغي أن يكون نقطة انطلاق، لا محطة وصول.

أجمل ما في مشروع أم الشيف أنه يعكس هذا المعنى بدقة. فالغاز هنا يتحوّل إلى شريك في حماية الثروة النفطية نفسها، عبر الحفاظ على ضغط المكمن وإطالة عمره الإنتاجي. معادلة تقول إن الإدارة الذكية للموارد قد تكون أهم من حجم الموارد ذاتها.

وهذا هو الفارق بين من يملك الثروة، ومن يعرف كيف يصنع منها مستقبلاً.

الإمارات لا تراهن على وفرة الاحتياطيات وحدها، بل تراهن على المعرفة، والتكنولوجيا، والشراكات العالمية، والاستثمار طويل الأمد. وهي بذلك تقدم نموذجاً في كيفية تحويل قطاع الطاقة من قطاع تقليدي إلى منصة للابتكار، تدعم الصناعة، والاقتصاد الرقمي، والذكاء الاصطناعي، وكل ما يرسم ملامح العقود المقبلة.

لقد اعتادت الإمارات أن تسبق الأسئلة بالإجابات، وأن تحوِّل التحديات إلى فرص، وأن تنظر إلى كل إنجاز باعتباره بداية لإنجاز جديد. ولهذا لم يكن غريباً أن تصبح تجربتها محل اهتمام العالم، ولا أن تتحول مشاريعها إلى نماذج يُحتذى بها.

نحن لا نلتفت للخلف. ليس لأن الماضي لا يستحق الفخر، ولكن لأن أفضل طريقة للاحتفاء به هي أن نبني عليه مستقبلاً أكثر إشراقاً. فالأمم العظيمة لا تعيش على أمجادها، وإنما تصنع، كل يوم، مجداً جديداً. وهذه، ببساطة، هي قصة الإمارات. نحن لا نلتفت للخلف، لأن أعيننا دائماً على الأفق، حفظ الله الإمارات وأدام عزّها في ظل بو خالد.