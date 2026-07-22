«مرسى السعديات».. للمستقبل

عندما تكون الرؤية بعيدة، يصبح العمران لغةً، ويغدو المكان شاهداً على طموح وطن. ففي مسيرة الأمم، ثمّة مشاريع تُشيَّد بالحجارة والخرسانة، وأخرى تُبنى بالرؤية والإرادة. أما في الإمارات، فإنّ كل مشروع كبير هو فصل جديد من كتاب النهضة الشاملة للوطن بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برؤية تؤمن بأن الاستثمار في الإنسان لا ينفصل عن الاستثمار في المكان، وأن التنمية الحقيقية هي تلك التي تُصنع للمستقبل قبل أن تُقاس بأرقام الحاضر.

ومن هنا، لا يمكن النظر إلى مشروع «مرسى السعديات» باعتباره مجرد تطوير عمراني بقيمة 100 مليار درهم، أو إضافة جديدة إلى خريطة أبوظبي، بل هو ترجمة عملية لفلسفة تنموية متكاملة، جعلت من الإمارات نموذجاً عالمياً في التخطيط طويل المدى، وفي بناء مدن لا تكتفي باستيعاب السكان، بل تحتضن أحلامهم، وتمنحهم جودة حياة تليق بطموحاتهم.

وأكثر ما يلفت الانتباه في هذا المشروع، التوجيه الكريم لسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، باعتماد اسم «مرسى السعديات» تأكيد أن الهوية الوطنية تظل حاضرة حتى في أدق التفاصيل، وأن اللغة والتراث جزء من معادلة التنمية، تماماً كما هي الهندسة والاقتصاد والاستثمار.

أدركت القيادة الرشيدة، منذ وقت مبكّر، أن المدن الأكثر نجاحاً ليست الأعلى ارتفاعاً، بل الأكثر قدرةً على تحقيق التوازن بين الإنسان والطبيعة، وبين الثقافة والاقتصاد، وبين الحداثة والأصالة. ولذلك، لم يكن غريباً أن يجتمع في «مرسى السعديات» البحر والثقافة، والمسارح والمتاحف، والحدائق والمدارس، والمراسي ومسارات المشي والدرّاجات، في مشهد يختصر رؤية تنموية ترى في جودة الحياة معياراً حقيقياً للتقدم.

أبوظبي اليوم لا تبني وجهات سياحية فحسب، بل تصوغ نموذجاً حضارياً متكاملاً، يجعل من الثقافة محرِّكاً للاقتصاد، ومن الاستدامة أسلوباً للحياة، ومن الهوية الوطنية بوصلتها في كل خطوة. وهذا ما يفسِّر المكانة التي باتت تتبوأها الإمارة على خريطة المدن العالمية الأكثر جذباً للاستثمار والعيش والإبداع

«مرسى السعديات» عنوان لمرحلة جديدة من مسيرة وطن اعتاد أن يحوّل الرؤية إلى واقع، والطموح إلى إنجاز، والمستقبل إلى حاضر نراه بأعيننا. هكذا تُكتب قصة الإمارات بقيادة تؤمن أن أعظم استثمار هو بناء الإنسان، وأجمل المدن تلك التي تحمل روح الوطن، قبل ملامح العصر. حفظ الله الإمارات وأدام عزّها في ظل بوخالد.