هل للروائح.. رائحة ملونة؟

- هل لكل شيء رائحته؟ لكن هل للأشياء غير الملموسة رائحتها أيضاً؟ هل تختلف رائحة الأمهات من مكان إلى مكان؟ أو هن مثل زهر الليمون وأطيب، مثل رائحة المشموم وأزكى؟ مثل رائحة الخبز في كل مكان أعطر وأدفأ.

- هل للروائح فلسفتها مثلما هي للألوان؟ هل ثمة رائحة خاصة للوقت، الخيانة، الحب، السفر، الوطن، الكراهية، الخوف، المال، الجار، الأصدقاء، الطفولة، الذاكرة، مثلما للقهوة رائحتها والتي لا يخطئها الأنف؟

- هل نحن نشم روائح الأشياء، أم نضفي عليها من معارفنا ومكنونات نفوسنا، ومتغيرات أحاسيسنا، ما يجعلنا نميزها بالعلامات التي نحن نضعها، ونحدد أطرها؟

- هل هذه حقيقة روائح بعض الأشياء؟ أم كل إنسان له وصفه الخاص بها؟

- رائحة الخيانة.. تشبه رائحة الرصاص المحترق أو رائحة اللون الرمادي المنبوذ في زاوية، الخالي من العافية، الخيانة تشبه رائحة مسمار صدئ!

- رائحة الوطن.. تشبه رائحة الثرى والمطر، رائحة الماء والشجر، ورائحة أشياء كثيرة يجلبها الخير معه دائماً!

- رائحة الأب.. تشبه رائحة فرحة السفن الآيبة أو رائحة ظل الشجر القديم!

- رائحة الخوف.. تشبه رائحة الفراغ، والمنزل الخاوي، وبوابة موصدة منذ لا يتذكرون!

- رائحة الكذب.. تشبه رائحة الطرق الضيقة الموحلة بمخلفات الأنعام الهرمة!

- رائحة الصدق.. هي كماء الورد، وقطر الزهر، شيء من عسل وسكر، وأشياء تسر الفؤاد، فلا يصبح فارغاً!

- رائحة المعرفة.. تشبه رائحة نور مختبئ أو رائحة نهر عجوز لم يمل من المسير، ولا من سرد حكاياته لبيوت أبوابها وشبابيكها تنتظر ظله البارد!

- رائحة الأخت.. تشبه رائحة الهيل والزعفران والقهوة في فنجان صباحي يحوي الأشياء السمحة والضحكة والمحبة والنسمة!

- رائحة الحب.. تشبه رائحة الصباح الباكر في كل مكان، مثل رائحة الخشب المبتل في غابة بكر، مثل شهيق العودة إلى المنزل في كل مكان، مثل رائحة بيت الكمان الصغير، مثل رائحة الموسيقى في كل مكان!

- رائحة البخل.. تشبه رائحة عصارة المرارة، والحريق على المعدة الفارغة، وتلك التي تنفثها رائحة التخمر عادة والمضغة السوداء!

- رائحة المرأة التي تعشقها حكايات المساء.. تشبه رائحة شعرها المبتل بأول مطر الصيف، وضوع جسدها الذي ينشد قصيدة الماء دائماً، وسر الحناء المطبوع في الكف، وتلك الابتسامة التي يرسمها أول ضوء الشمس على وجهها، مسك الورود وعبير الأزهار التي عدتها الكتب المقدسة من أسرارها!

- رائحة الشهامة.. تشبه رائحة العشب الأخضر، ولحى على صدور رجال الخير، لا يغادر النبل وجوههم، أنى هبّت الريح أو مالت الدنيا على واحد!

- لكل شيء رائحته.. لكن هل للأشياء غير الملموسة رائحتها أيضاً؟ هل ثمة رائحة أخرى للروائح، يمكننا أن نقبض عليها، وعلى لونها؟!