تكريم الأثر

مع إطلاق جائزة أعوام الإمارات، بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لا يجري الإعلان عن جائزة جديدة بقدر ما يجري ترسيخ فلسفة وطنية تقوم على أن لكل مبادرة إرثاً، ولكل قيمة امتداداً، ولكل إنجاز فرصة ليصبح مصدر إلهام.

ففي مسيرة الأمم، لا تُقاس المبادرات بما تُنجزه في لحظة إطلاقها، وإنما بما تتركه من أثر يمتد في الوعي، ويترسّخ في السلوك، ويتحول مع الزمن إلى جزء من هوية المجتمع.

لقد اعتادت الإمارات أن تختار لكل عام عنواناً يعكس أولوية وطنية، فتتكاتف المؤسسات والأفراد حولها، وتتولد عشرات المبادرات والقصص والتجارب. لكن السؤال الذي يطرح نفسه بعد انتهاء كل عام هو: ماذا يبقى؟ وجاءت الجائزة لتقدم الإجابة العملية، يبقى الأثر، ويُحفظ الإرث، ويُكرَّم من صنع الفارق.

هذه الجائزة لا تبحث عن الإنجاز بوصفه رقماً، ولا عن المبادرة بوصفها حدثاً إعلامياً، بل تبحث عن القيمة المضافة التي أحدثتها في المجتمع. لذلك جاءت مرتكزاتها الثلاثة، الاستدامة، والأثر، والإلهام، لتُشكّل معايير تتجاوز حدود التكريم إلى صناعة نموذج وطني للعمل المجتمعي.

كما أن فتح باب المشاركة أمام الأُسر، إلى جانب المؤسسات الحكومية والخاصة والمجتمع، يحمل رسالة بالغة الأهمية، فالإسهام في بناء الوطن ليس حكراً على جهة بعينها، وإنما مسؤولية يتقاسمها الجميع. بهذه الجائزة تقدم الإمارات نموذجاً مختلفاً، الاحتفاء بالفعل قبل صاحبه، وبالأثر قبل حضوره الإعلامي، وبما يبقى بعد انتهاء المناسبة، لا بما يلمع أثناءها.

وهذا هو جوهر الرؤية الإماراتية في التنمية، أن النجاح الحقيقي ليس ما يتحقق اليوم فحسب، وإنما ما يستمر غداً، وما يدفع الآخرين إلى البناء عليه. فحين تتحول الاستدامة إلى ممارسة، والإلهام إلى دافع، والأثر إلى معيار، فإن المجتمع لا يُراكم الإنجازات فقط، بل يراكم الثقة، ويصنع إرثاً وطنياً تتعاقب عليه الأجيال، وتزداد قيمته مع الزمن.

جائزة أعوام الإمارات أكثر من مجرد منصّة للتكريم، إنها رسالة وطنية تؤكد أن القيمة الحقيقية ليست في الفكرة وحدها، بل في ما تُحدثه من تغيير، وما تلهمه من عطاء، وما تزرعه من أثر يبقى بعد أن تنتهي المناسبة. فالجوائز العظيمة لا تكتفي بالاحتفاء بالمنجزين، بل تصنع من إنجازاتهم نماذج يُحتذى بها. وهذا ما تفعله الإمارات اليوم، فهي لا تكرّم الأثر فحسب، بل تؤسّس لثقافةٍ يصبح فيها الإسهام في خدمة الوطن قيمةً راسخة، والإلهام مسؤولية، والاستدامة أسلوب حياة. حفظ الله الإمارات وأدام عزّها في ظل بو خالد.