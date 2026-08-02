«البيت الأبيض» إلى أين؟

يعيش «البيت الأبيض» الزملكاوي واحدة من أكثر اللحظات صعوبة منذ الفوز باللقب الـ 15 للدوري المصري. ومنذ ذلك الحين والمصائب لا تأتي فُرادى، حيث أكثر من 20 قضية خاصة بالمستحقات المتأخرة للاعبين ومدربين، فدخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية في عدد القضايا الخاصة به في أروقة الفيفا، مما أدّى إلى حرمانه من قيد لاعبين جُدد لثلاث فترات، من بينها إيقاف القيد التأديبي.

وسابق الزمالك الزمن حتى ينتهي من تلك القضايا قبل يوم 25 يوليو، ليتمكن من الحصول على الرخصة الأفريقية التي تسمح له بالمشاركة في دوري أبطال أفريقيا بعد غياب لمدة ثلاثة مواسم.

وبعد الانتهاء من تلك المهمة بدأ الصدام بين رئيس النادي الكابتن حسين لبيب وجون إدوارد المدير الرياضي، حيث تمسّك الرئيس باستمرار معتمد جمال مدرباً للفريق، استثماراً لنجاحاته في قيادة الفريق للفوز ببطولة الدوري والتأهل إلى نهائي الكونفيدرالية الأفريقية، بينما تشبّث جون إدوارد برأيه بضرورة الاستعانة بمدرب أجنبي يواكب التحديات الكبيرة التي تنتظر الفريق في الموسم الجديد، وبالفعل قطع شوطاً طويلاً في التفاوض مع المدرب الصربي رازوفيتش الذي تعرفه المنطقة جيداً.

وحاول الوسطاء تقريب وجهات النظر بين الطرفين دون جدوى، وانتهى الأمر باستقالة جون إدوارد الذي تنازل عن الشرط الجزائي، ليخسر الزمالك قيادة إدارية وفنية على أعلى مستوى، ويكفي أن مشروع جون إدوارد حقق أكثر مما هو مطلوب في ظل ظروف صعبة للغاية كان من الممكن أن تضع الزمالك خارج المربع الذهبي، لكنه تجاوز كل تلك الظروف وأبعد الفريق عن كل المشاكل وكسب الفريق لقب بطولة الدوري على حساب الأهلي وبيراميدز الأكثر استقراراً وإمكانات مادية هائلة.

ولا أحد ينكر الدور الذي لعبه ممدوح عباس، رئيس النادي الأسبق وأكثر الداعمين للنادي، حيث كان له دور بارز في ذلك السيناريو، حيث لم يكن راضياً عن جون إدوارد، وكان أيضاً من أشد المتحمسين لاستمرار معتمد جمال، حتى إنه أوقف مساعداته للنادي لحين الاستجابة لرغبته فيما يتعلق بالمدرب معتمد جمال، بدليل أنه أعلن فور رحيل جون إدوارد واستمرار معتمد أنه لن يبخل على النادي بأي دعم في المرحلة المقبلة.

وكان من نتيجة تلك الأحداث أن تأخرت فترة إعداد الفريق، التي بدأت قبل 48 ساعة، بينما بدأت معسكرات الفِرق الأخرى قبل شهرين من انطلاق مسابقة الدوري يوم 21 أغسطس الحالي، في الوقت الذي تنتظر الزمالك مهمّتان في منتهى الصعوبة، الاحتفاظ بلقب بطولة الدوري والفوز بلقب دوري الأبطال الأفريقي بعد ربع قرن على رصيف الانتظار!