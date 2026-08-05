«الدرع الأخضر 2026»

أصبح الأمن في عالمنا اليوم يقاس بقدرة الدول على حماية موارد الكوكب من شبكات الجريمة المنظمة، فالبيئة باتت قضية أمن قومي، واستقرار اقتصادي، وعدالة بين الأجيال.

ومن هنا، فإن عملية «الدرع الأخضر 2026» لم تكن مجرد نجاح أمني جديد يُضاف إلى سجلِّ الإنجازات الإماراتية، ولكن تعبير عن فلسفة سياسية تبنّتها دولة الإمارات مبكراً، تقوم على أن التحديات العالمية لا تُواجَه إلا بشراكات عالمية، وأن القيادة الحقيقية تُقاس بقدرتها على بناء الحلول لا الاكتفاء بتوصيف المشكلات.

وحين تقود الإمارات، عبر المبادرة الدولية لإنفاذ القانون من أجل المناخ، أكبر عملية منسّقة لمكافحة الجرائم البيئية في حوض الأمازون، فإنها تُرسل رسالة بالغة الوضوح: حماية الغابات، والتنوع الحيوي، والموارد الطبيعية، ليست مسؤولية الدول التي تقع هذه الثروات داخل حدودها فقط، وإنما مسؤولية المجتمع الدولي بأسره.

القيمة الحقيقية للعملية لا تكمن في أرقامها، رغم ضخامتها، من توقيف مئات المتورطين، ومصادرة موجودات تتجاوز قيمتها 280 مليون دولار، وإنقاذ آلاف الحيوانات، وإحباط أنشطة التعدين غير المشروع وقطع الغابات، ولكن في النموذج الذي قدّمته. نموذجٌ يجعل من تبادل المعلومات الاستخباراتية، والتنسيق الشرطي، والعمل الميداني المشترك، أدواتٍ لحماية البيئة تماماً كما تُستخدم لحماية الحدود ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.

هذا التحول ليس طارئاً على السياسة الإماراتية. فمنذ سنوات، اختارت الدولة أن تكون طرفاً فاعلاً في صياغة الأجندة البيئية العالمية، لا مجرد مشارك فيها. من الاستثمار في الطاقة النظيفة، إلى استضافة مؤتمر المناخ «COP28»، وصولاً إلى إطلاق مبادرة (I2LEC)، تتشكّل ملامح رؤية إماراتية تعتبر أن الاستدامة ليست شعاراً أخضر، بل ركيزة للاستقرار العالمي.

الجرائم البيئية أصبحت تجارة عابرة للقارات، تدرُّ مليارات الدولارات سنوياً، ومواجهتها لم تَعُد عملاً بيئياً بالمعنى التقليدي، بل أصبحت جزءاً من منظومة الأمن الدولي. وهنا تحديداً تتقدم الإمارات بخطوة لافتة، عندما تحوّل الدبلوماسية البيئية إلى عمل مؤسّسي، والتعاون الدولي إلى عمليات ميدانية تحقق نتائج قابلة للقياس.

ما يميّز الدور الإماراتي اليوم هو أنه لا يكتفي بإطلاق المبادرات، ولكنه يحرص على قيادتها حتى تصل إلى نتائج ملموسة. وهذه هي القيمة الحقيقية للقيادة: أن تُترجم الرؤية إلى أثر، وأن تتحول الأفكار إلى إنجازات، وأن يصبح اسم الإمارات حاضراً كلما بحث العالم عن شريك موثوق في مواجهة تحدياته الكبرى.

عملية «الدرع الأخضر 2026» تؤكد أن حماية البيئة لم تَعُد هامشاً في السياسة الدولية، ولكنها أصبحت في صميم معادلة الأمن العالمي… والإمارات، في قلب هذه المعادلة مُجدداً.