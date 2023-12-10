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علوم الدار

محمد بن راشد يستعرض حصيلة الجهود الوطنية في مجال الاستدامة والتغير المناخي

10 ديسمبر 2023 19:44

كوب 28
COP28
الاستدامة
المناخ
التغير المناخي
الإمارات
محمد بن راشد
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علوم الدار
حتى 10 ديسمبر 2023.. حقائق وأرقام حول ما تم إنجازه في «COP28»
اليوم 19:48
علوم الدار
محمد بن راشد يستعرض حصيلة الجهود الوطنية في مجال الاستدامة والتغير المناخي
اليوم 19:44
علوم الدار
%20 من احتياجات السوق من المحاصيل الزراعية يوفرها الإنتاج المحلي
8 ديسمبر 2023
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