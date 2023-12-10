الإثنين 11 ديسمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

رئيس الوفد الصيني إلى «COP28» في حوار خاص مع "الاتحاد": المؤتمر حقق نتائج مهمة بجهود ودعم قيادة الإمارات

11 ديسمبر 2023 01:55

كوب 28
COP28
مؤتمر المناخ
الاستدامة
الصين
الإمارات
مؤتمر الأطراف
الأكثر مشاهدة
علوم الدار
رئيس الوفد الصيني إلى «COP28» في حوار خاص مع "الاتحاد": المؤتمر حقق نتائج مهمة بجهود ودعم قيادة الإمارات
اليوم 01:55
علوم الدار
حتى 10 ديسمبر 2023.. حقائق وأرقام حول ما تم إنجازه في «COP28»
10 ديسمبر 2023
علوم الدار
محمد بن راشد يستعرض حصيلة الجهود الوطنية في مجال الاستدامة والتغير المناخي
10 ديسمبر 2023
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©