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اليوم.. انطلاق المفاوضات النهائية لمؤتمر الأطراف
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مديرة مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الإمارات: «COP28» صوت المتضررين من التغير المناخي بمناطق الصراعات
«عجائب الرياح».. تهب على «المنطقة الزرقاء»
«معاً من أجل الطبيعة»: COP28 يعزز حماية وتنمية الغابات
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مركز الزراعة الملحية.. ريادة في التنمية المستدامة
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مصر.. إقبال كثيف على لجان الاقتراع للتصويت في انتخابات الرئاسة
واشنطن: لا سلام في الشرق الأوسط دون دولة فلسطينية مستقلة
«اليونيفيل» تحذر من «توسع النزاع» بين لبنان وإسرائيل
بريطانيا.. ملف الهجرة يهدد بانقسامات في صفوف «المحافظين»
اليمن: مستعدون لصفقة تبادل أسرى شاملة وفق قاعدة «الكل مقابل الكل»
قادة «إيكواس» يبحثون في أبوجا الانقلابات العسكرية والأزمة الأمنية
الدبيبة وسفراء الاتحاد الأوروبي يناقشون مبادرة «باتيلي» لإنهاء الأزمة في ليبيا
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علوم الدار
رئيس الوفد الصيني إلى «COP28» في حوار خاص مع "الاتحاد": المؤتمر حقق نتائج مهمة بجهود ودعم قيادة الإمارات
11 ديسمبر 2023 01:55
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COP28
مؤتمر المناخ
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10 ديسمبر 2023
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