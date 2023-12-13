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علوم الدار

«COP28».. مساهمات مالية تاريخية لدعم العمل المناخي

13 ديسمبر 2023 19:08

كوب 28
COP28
مؤتمر المناخ
الاستدامة
الإمارات
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