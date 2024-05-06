الإثنين 6 مايو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

محمد بن زايد: قواتنا المسلحة ستبقى درعاً للوطن وحامياً للتنمية

6 مايو 2024 18:05

محمد بن زايد
الإمارات
القوات المسلحة
القوات المسلحة الإماراتية
محمد بن راشد
منصور بن زايد
خالد بن محمد بن زايد
الأكثر مشاهدة
علوم الدار
محمد بن زايد: قواتنا المسلحة ستبقى درعاً للوطن وحامياً للتنمية
اليوم 18:05
علوم الدار
محمد بن راشد: يوم خالد في تاريخنا وحياتنا وذاكرة وطننا
اليوم 18:03
علوم الدار
منصور بن زايد: توحيد القوات المسلحة عزز أركان الاتحاد
اليوم 18:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©