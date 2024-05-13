إحصائيات القطاع الصحي في أبوظبي

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مساعدات إماراتية مستدامة لإغاثة أهالي غزة
خبراء إغاثة يحذرون: الجوع يهدد 52 مليون شخص في غرب ووسط إفريقيا
عدد الفلسطينيين تضاعف 10 مرات منذ نكبة 1948
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مقتل 493 كادراً صحياً واستهداف 130 سيارة إسعاف منذ 7 أكتوبر في غزة
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الأمم المتحدة: 300 ألف شخص فروا من رفح ولا مكان آمناً بالقطاع
العراق يطيح بشبكتين دوليتين للاتجار بالبشر
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باكستان.. مقتل 7 من قوات الأمن بهجومين إرهابيين
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زلزال قوي يضرب غواتيمالا ولا إصابات
مصر: توافق دولي بشأن رفض توسيع رقعة الأعمال العسكرية في رفح
مركز الابتكار الغذائي يحشد الجهود الدولية لترسيخ استدامة القطاع
حمدان بن محمد يعتمد المرحلة الثانية من مشروع حماية المواقع ذات القيمة التاريخية
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وكيل «صحة أبوظبي» لـ«الاتحاد»: «أسبوع أبوظبي» نقاش عالمي حول الرعاية الاستباقية وتنبؤات التحديات المستقبلية
التغيرات المناخية تؤثر على الأطفال بشكل مباشر
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13 مايو 2024 17:10
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