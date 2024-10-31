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اقتصاد

النتائج المالية للبنوك المدرجة في سوق أبوظبي خلال 9 أشهر

31 أكتوبر 2024 23:30

البنوك المدرجة بأبوظبي
البنك العربي المتحد
البنك التجاري الدولي
سوق أبوظبي للأوراق المالية
أرباح البنوك
بنك أم القيوين الوطني
مصرف الشارقة الإسلامي
مصرف أبوظبي الإسلامي
الإمارات
بنك الفجيرة الوطني
بنك أبوظبي الأول
بنك أبوظبي التجاري
بنك رأس الخيمة الوطني
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